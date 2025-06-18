逢甲大學機電系補辦畢業典禮 20日晚如期舉辦
逢甲大學機電系畢業典禮6日舉辦時因校園性平事件雙方當事人都出席，臨時取消，校方今天表示，20日晚將補辦畢業典禮，擬出席的畢業生及親友需先報名，當天採實名制進場。
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系6日舉辦畢業典禮，因性平事件的雙方當事人同時出現，使得畢典延誤約2小時，最後還是取消，讓其餘學生備感錯愕。逢甲大學事後發布聲明稿，對受影響畢業生以及到場親友表達遺憾與歉意，並訂於6月20日補辦典禮。
對於機電系發生的性平事件，校方指出，依據教育部有關校園性平事件的規定，目前性平案件仍然處理當中，基於保密原則，處理過程不會對外公開。
對於性平事件兩造雙方是否會登記出席6月20日的畢業典禮，逢甲校方表示，依性別平等教育法規定，不便透露相關資訊，但保證畢業典禮會如期舉辦。
至於20日晚上的補辦畢業典禮，校方表示，補辦的畢業典禮將於20日晚上6時30分起在人言大樓啟垣廳舉辦，當晚採實名制進場，已事先請要參加的畢業生及親友報名，屆時才能進場出席畢業典禮，這場典禮將如期如質舉行。
【文教熱話題】
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 已讓出博愛座仍被砲轟！國一生被婦人罵到啜泣 校長：會給他正能量
▪ 正取台大研所遭冒名「被放棄」準碩生父批：資安有漏洞
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言