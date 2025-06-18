快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

逢甲大學機電系補辦畢業典禮 20日晚如期舉辦

中央社／ 台中18日電
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系畢業典禮由於性平事件臨時取消，校方安排20日晚間補辦，採實名制入場，也將提供畢業生親友交通費補助。圖為逢甲大學外觀。中央社
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系畢業典禮由於性平事件臨時取消，校方安排20日晚間補辦，採實名制入場，也將提供畢業生親友交通費補助。圖為逢甲大學外觀。中央社

逢甲大學機電系畢業典禮6日舉辦時因校園性平事件雙方當事人都出席，臨時取消，校方今天表示，20日晚將補辦畢業典禮，擬出席的畢業生及親友需先報名，當天採實名制進場。

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系6日舉辦畢業典禮，因性平事件的雙方當事人同時出現，使得畢典延誤約2小時，最後還是取消，讓其餘學生備感錯愕。逢甲大學事後發布聲明稿，對受影響畢業生以及到場親友表達遺憾與歉意，並訂於6月20日補辦典禮。

對於機電系發生的性平事件，校方指出，依據教育部有關校園性平事件的規定，目前性平案件仍然處理當中，基於保密原則，處理過程不會對外公開。

對於性平事件兩造雙方是否會登記出席6月20日的畢業典禮，逢甲校方表示，依性別平等教育法規定，不便透露相關資訊，但保證畢業典禮會如期舉辦。

至於20日晚上的補辦畢業典禮，校方表示，補辦的畢業典禮將於20日晚上6時30分起在人言大樓啟垣廳舉辦，當晚採實名制進場，已事先請要參加的畢業生及親友報名，屆時才能進場出席畢業典禮，這場典禮將如期如質舉行。

逢甲大學 畢業典禮 實名制

延伸閱讀

3億元建活動中心啟用 基隆成功國小畢業生留下青春回憶

逢甲機電系20日補辦畢典 實名制入場、親友補助交通費

逢甲大學校樹壓死碩一生 專家：根基部有類褐根菌的網狀格紋

南市成功國小蓋7年沒完工 畢業典禮回來了 老師與家長滿滿期待…

相關新聞

高教深耕補助 中山大學暴增1.5億

根據教育部最新高教深耕計畫核定結果，今年仍以台大獲得廿五點二億元深耕計畫補助最高，且再獲得一億元加碼，總計廿六點二億元；...

萬能科大男大生不滿宿舍管理方式 對舍監飛踢又揍過程全錄下

21歲洪姓男學生就讀桃園市萬能科大，疑因近期家人聯繫不上，請校方宿舍找尋，被洪男發現氣得與59歲的簡姓舍監理論，過程中飛...

童年偷針記憶刻骨銘心 游志豪夫婦捐500萬回饋東海

東海大學EMBA學生游志豪與妻子徐麗花今捐500萬元給東海大學，指定用於添購AI PC與教學設備，回饋深愛的校園。值得一...

逢甲大學機電系補辦畢業典禮 20日晚如期舉辦

逢甲大學機電系畢業典禮6日舉辦時因校園性平事件雙方當事人都出席，臨時取消，校方今天表示，20日晚將補辦畢業典禮，擬出席的...

全大運／高師大表現亮眼 獲14面獎牌歷年來最多

國立高雄師範大學今年全國大專運動會賽事表現亮眼，勇奪4面金牌、5面銀牌與5面銅牌共14面獎牌，創下歷年獎牌數最多紀錄。其...

嘉大布局醫學教育 中獸醫藥論壇展潛力

嘉義大學日前在新民校區舉辦「中獸醫藥在動物健康與產業應用的臨床實踐與創新」論壇，聚焦中草藥於動物健康照護的臨床應用與研發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。