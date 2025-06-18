萬能科大男大生不滿宿舍管理方式 對舍監飛踢又揍過程全錄下

21歲洪姓男學生就讀桃園市萬能科大，疑因近期家人聯繫不上，請校方宿舍找尋，被洪男發現氣得與59歲的簡姓舍監理論，過程中飛踢及揍簡男畫面全被一旁學生錄下PO網。中壢警分局表示，簡男有手腕骨折及胸口挫傷等傷勢，警方到場後當場逮捕洪男，警詢後依傷害罪嫌移送偵辦。

昨下午1時許，中福派出所接獲報案，經了解洪男學生疑似對宿舍管理方式不滿，而徒手攻擊簡男，致使簡男受有手腕骨折及胸口挫傷等傷勢，警方到場後當場逮捕洪男，警詢後依傷害罪嫌移送偵辦。

萬能科大回應，事件發生地點為信義樓宿舍一樓服務台，涉事洪男為日間部學生。因該生自本月5日起，即未返宿也無法聯繫，老師及校安中心人員基於學生安全考量，曾至其寢室查訪，惟未發現其蹤影。學生疑因不滿宿舍管理作業程序，情緒失控，當場對當班舍監多次揮拳攻擊，導致對方右手骨折，經校安人員立即到場處理並報警，目前學生已由警方帶回偵辦，受傷管理員也由校安人員陪同就醫，並完成驗傷及筆錄。

網友PO出影片，只見洪拿手機錄影，不斷對簡大喊「我有退宿嗎？我有退宿舍嗎？為什麼不打電話給我？你有徵求我同意嗎？」簡要他去問教官，洪聽後直接朝簡飛踢及揍其胸口怒嗆「教官說可以就可以嗎？是嗎？」

過程中簡因被踢後有回擊，洪持續罵道「我有繳費、我有付錢！」接著又攻擊舍監，且全程拿著手機錄影，簡也對一旁圍觀民眾喊「幫我報警」。

萬能科大說，對於任何暴力行為均予以最嚴正譴責，並已依校規啟動相關獎懲程序處理該生。同時，校方將全力支持管理人員依法提告，並提供其必要醫療與心理支持。校方承諾，將持續強化校園安全管理，維護全體師生工作與學習的安定環境。

警方呼籲，遇有紛爭應理性溝通或尋求警方協助，切勿以暴力方式處理，警方必依法究辦，以維護社會秩序與公共安全。

21歲洪姓男學生就讀桃園市萬能科大，疑因近期家人聯繫不上，請校方開宿舍找尋，被洪男發現氣的與59歲的簡姓舍監理論，過程中飛踢及揍簡男畫面全被一旁學生錄下PO網。圖／翻攝自Threads

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