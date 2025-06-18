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童年偷針記憶刻骨銘心 游志豪夫婦捐500萬回饋東海

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學EMBA學生游志豪與妻子徐麗花今捐500萬元給東海大學，指定用於添購AI PC與教學設備，回饋深愛的校園。記者余采瀅/攝影
東海大學EMBA學生游志豪與妻子徐麗花今捐500萬元給東海大學，指定用於添購AI PC與教學設備，回饋深愛的校園。記者余采瀅/攝影

東海大學EMBA學生游志豪與妻子徐麗花今捐500萬元給東海大學，指定用於添購AI PC與教學設備，回饋深愛的校園。值得一提的是，游志豪、徐麗花與兒子、媳婦，一家四口一同就讀東海EMBA，成為最特別的「同班同學」。

游志豪表示，自己出身清寒，求學過程中不乏貴人相助，才能一路從台中一中考入中原大學電子工程系，畢業後靠自行研發電子飛鏢產品創業成功，賺進人生第一桶金。如今擔任普利斯博投資公司負責人，雖事業有成，卻始終不忘初衷，「我想做的不只是賺錢，更希望自己的能力能夠成為別人的幫助。」

談及此次捐款的初衷，游志豪分享了一段刻骨銘心的童年記憶，「我小時候家裡很窮，媽媽靠幫人補衣維生。有一次看到有人推車賣五金，我偷偷拿了一根針想給媽媽用，結果媽媽發現後很嚴厲地說：『你怎麼可以偷人家的東西？趕快拿去還！』但我年紀太小，不知怎麼還，怕還了對方會以為我是小偷，最後只好把針偷偷埋起來。」

他說，這件小事影響他一輩子。「雖然貧窮，但做人要正直，要清清白白。這樣的價值觀也讓我後來在教會、在社會上，盡我所能去幫助別人。」

游志豪提到，妻子徐麗花同樣自幼家境清寒，由祖父撫養長大，為了不成為家中負擔，早早學會工作與照顧弟妹。夫妻倆長年默默行善，也曾一起投入教會服事。

東海大學校長張國恩表示，在這個講求效率與速度的時代，有人願意選擇靜靜守護、默默付出，是非常難能可貴的事。游志豪夫婦不只是捐款者，更是東海精神的實踐者。他們用真誠的行動告訴我們，溫柔的力量同樣可以深刻改變世界。

這筆捐款將投入AI PC教室建置、教學設備升級、學習空間優化與創新課程開發。東海管理學院院長王凱立也表示，游志豪夫妻雖然以學生身分就讀，卻用社會人的格局回饋學校。「他們不只是學習者，更是東海價值的最佳見證者。」

東海大學 捐款

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