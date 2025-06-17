高教深耕114年經費 中山大學狂增1.5億遭疑「朝中有人」

教育部公布高教深耕計畫114年補助各大學核定結果，國立台灣大學等五校除了深耕計畫外，均再獲得1億或5000萬重點領域研究中心加碼，今年仍以龍頭台大獲得25.2深耕計畫補助最高，且再獲得1億加碼，總計26.2億最多；國立中山大學則獲核定5.6億並再加碼5000萬，成為經費漲幅最高的學校。

教育部於107年推動「高等教育深耕計畫」，幫助學校提升校務發展並提升國際競爭力，高教深耕計畫以5年為1期，也是國內最大一筆競爭型補助計畫。

高教深耕計畫今年補助金額總計191.28億，總體較去年再增加5.68億，根據教育部資訊，今年深耕計畫核定經費仍以台大25.2億最多，第二名為成大14.5億，陽明交大以13.8億排第三，清大則獲得12.6億。

但第五名後排序略有異動，中山大學今年獲得5.6億從去年的第八竄升至第五，且比照台成清交等四校，都另獲得重點領域加碼，經費約較去年大增1.5億，成為漲幅最高的學校。又今年技職體系仍以台科大獲得4.5億最多，其次為北科大2.9億，高科大今年獲得2.8億，但相較去年經費大減1.1億。

但有大學端質疑，若不含重點領域研究中心加碼，台大、成大經費都比去年來得少，部分學校即便增加，增幅也僅有幾千萬，而現在教育部長鄭英耀就是前中山大學校長，學校一年後獲得近1.5億的增幅，莫非是朝中有人好辦事？

教育部高教司長廖高賢則表示，公佈的數字尚未加上國家重點領域頂尖研究中心計畫經費，台大因設有2個中心，因此額外再獲得1億補助，成大、陽明交大、清大、中山4校也都各設有一個中心，各別都能再獲得5000萬加碼。

廖高賢也指出，加上國家重點領域計畫後，各校獲得的深耕經費都較去年度有所增加，而中山大學經費增加較多，則是因在幾項領域均表現出色，獲得評審委員肯定。

另外，也有部分公私立學校經費較去年減少，廖高賢說明，部分學校是因特色研究中心設有淘汰機制，評比墊底者會被淘汰，學校中心退場，則核定的經費自然會下降。

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