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加國大專生來台學華語 實踐大學推沉浸式活動

中央社／ 台北17日電

實踐大學近日迎接來自加拿大邁索納沃學院（Collège de Maisonneuve）的22名學生，進行為期2週的密集華語課程，校方特別安排沉浸式的文化之旅，包括書法體驗、參觀故宮等。

實踐大學今天發布新聞稿指出，加拿大魁北克省蒙特婁市邁索納沃學院，連續2年選擇實踐作為華語學習基地。今年度來台的22名大專生，都是首次造訪亞洲。

加拿大學生抵台時，正逢端午假期，實踐華語中心安排一系列傳統文化活動，包括捏麵人、中華舞蹈、書法體驗、香包DIY等，讓學生在沉浸並有趣的氛圍中自然學習中文。

校方也安排學生參訪國立故宮博物院，並參觀烏來老街、白沙灣、九份老街等地，體驗在地特色。透過實地參訪，學生能將華語學以致用，並深刻感受台灣的溫暖與魅力。

實踐大學指出，邁索納沃學院去年首度來訪，獲師生高度評價，今年再度來台，凸顯台灣在國際華語文教育領域的吸引力，期盼未來有更多加拿大學子來台深造或旅遊。

實踐大學華語中心將持續開設多元化課程，今年暑假預計還會有來自法國、美國、義大利等國近百名學生到訪。

華語 實踐大學 加拿大

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