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全大運／高師大表現亮眼 獲14面獎牌歷年來最多

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高師大校長王政彥（前排中）與獲獎選手及教練合影。圖／高師大提供
高師大校長王政彥（前排中）與獲獎選手及教練合影。圖／高師大提供

國立高雄師範大學今年全國大專運動會賽事表現亮眼，勇奪4面金牌、5面銀牌與5面銅牌共14面獎牌，創下歷年獎牌數最多紀錄。其中，林哲緯田徑項目奪下男子3000公尺障礙與男子5000公尺雙料金牌，展現驚人耐力，至於撐竿跳成績也格外突出，黃湧富與任純瑩分別奪下男子與女子金牌。

高師大田徑、撐竿跳捷報連連，一般組田徑項目中，張亭姿添上一面鉛球銅牌，潘秀莉在女子1500公尺賽事中奪得銅牌，此外，吳彥翰與謝雨庭撐竿跳表現佳，也分別奪下男子與女子銀牌；黃子星於跳馬項目獲得銅牌。

游泳項目方面，徐安分別在女子100公尺蝶式、200公尺與400公尺混合式中，個人摘下3面銀牌，表現穩健。王如庭女子800公尺自由式項目中奪銅，並與李芯愛、江玟、徐安共同組成4×100公尺自由式接力隊，為校再添1面銅牌。

校長王政彥昨接見選手與教練團表達祝賀，他肯定與讚揚體育系多年來努力深耕，至今已發展出完整師資與培訓體系，是學校引以為傲的重要學系。

王政彥提及，未來運動職涯多元發展，如鼓勵學生思考從事職業選手、健身教練與高齡健康運動指導等路徑，尤其台灣邁入超高齡社會，適應體育將成為未來發展重點，學生應積極取得專業證照，開創體育運動新時代。

高師大校長王政彥（左二）接見游泳獲獎選手。圖／高師大提供
高師大校長王政彥（左二）接見游泳獲獎選手。圖／高師大提供
徐安在游泳100公尺蝶式、200公尺混合式、400公尺混合式獲得3銀。圖／高師大提供
徐安在游泳100公尺蝶式、200公尺混合式、400公尺混合式獲得3銀。圖／高師大提供
林哲緯（中）獲得3000公尺障礙、5000公尺雙料冠軍。圖／高師大提供
林哲緯（中）獲得3000公尺障礙、5000公尺雙料冠軍。圖／高師大提供

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