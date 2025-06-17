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嘉大布局醫學教育 中獸醫藥論壇展潛力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中獸醫藥論壇綜合座談。圖／嘉義大學提供
中獸醫藥論壇綜合座談。圖／嘉義大學提供

嘉義大學日前在新民校區舉辦「中獸醫藥在動物健康與產業應用的臨床實踐與創新」論壇，聚焦中草藥於動物健康照護的臨床應用與研發潛力。吸引來自產官學研超過百名人士參與。校長林翰謙表示，嘉大爭取設立中醫學系及成立醫學院，冀望為台灣醫療教育注入新力量。

校長林翰謙表示，嘉大長年深耕中醫藥與生技醫農領域，隨著國家中醫藥研究所南院落腳嘉義獲得嘉義縣市政府及多位立委支持，嘉義大學爭取設立中醫學系及成立醫學院，冀望在雲嘉南中醫藥生技產業廊道的發展藍圖中，扮演研究與人才培育的核心角色，為台灣醫療教育注入新力量。

論壇於6月15日在新民校區舉辦，由嘉大獸醫學院與台灣中藥臨床學會聯合主辦，包括各地區政府官員、獸醫師及多家生技製藥產業代表，共同探討中獸醫藥之創新應用。此次論壇是嘉大向醫學教育跨足的一項具體展現，論壇中，獸醫學院院長賴治民回顧中草藥在動物飼養上的歷史應用，強調中醫藥科學化後的研究價值與潛力。

講題涵蓋臨床實務到生技創新，包含院長賴治民「中草藥在獸醫臨床發展與應用現況」；助理教授王昭閔「中草藥在禽類球蟲疾病之防治應用」；助理教授黃思偉「中醫藥益生質預防動物疾病的應用」，以及生化科技學系教授張欣怡「植物化合物綠色萃取技術在中獸醫未來可能的應用」。

台灣中藥臨床學會理事長蘇超麒表示，中醫藥產業近年獲得中央政府高度重視，從「清冠一號」的開發經驗開始，開啟中藥新藥研發的新視野。相較於人用中藥，中獸藥的研發周期與法規限制相對寬鬆，提供了實驗與產業應用上的優勢。

論壇除了展示嘉大在中醫藥與生醫研究上的成果，也呼應學校規畫設立醫學院的整體發展戰略，嘉大將持續深化醫學與生命科學領域的研究，鏈結中醫藥、獸醫與生技產業，打造具前瞻性與國際視野的醫學教育平台。

中獸醫藥論壇在嘉大，展現中醫藥跨界應用潛能。圖／嘉義大學提供
中獸醫藥論壇在嘉大，展現中醫藥跨界應用潛能。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙表示，嘉義大學爭取設立中醫學系及成立醫學院，扮演研究與人才培育的核心角色，為台灣醫療教育注入新力量。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙表示，嘉義大學爭取設立中醫學系及成立醫學院，扮演研究與人才培育的核心角色，為台灣醫療教育注入新力量。圖／嘉義大學提供
產官學研齊聚共同探討中獸醫藥之創新應用。圖／嘉義大學提供
產官學研齊聚共同探討中獸醫藥之創新應用。圖／嘉義大學提供

醫學院 獸醫師 中醫

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