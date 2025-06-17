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成大台大學生聯手 25日自駕3艘帆船從台南航向澎湖

中央社／ 台南17日電

成功大學與台灣大學帆船社學生計畫於25日共同駕駛3艘帆船，從台南出發前往澎湖，參加帆船賽事「澎湖島帆船週」，挑戰台灣首度由大專學生自駕帆船完成長距離橫渡航程。

成功大學今天發布新聞稿指出，此次活動由成大帆船社與台大帆船社共同規劃，預計於25日啟航，駕駛3艘J80競賽型龍骨帆船，從台南安平港出發，以風力推進、無動力輔助方式，穿越約92.6公里黑水溝，到澎湖參加「澎湖島帆船週系列賽」，預計7月3日自澎湖返航。

成大表示，J80是一款來自美國、全長8公尺的運動型帆船，以速度快、操控穩定且易於上手著稱，每艘可搭載最多8人，廣泛應用於各類帆船比賽與航海訓練，船體底部配置重達635公斤龍骨，即使航行於風浪較大離岸海域，也能維持良好平衡。

成大指出，J80也是同級帆船中少數獲得歐盟B級（離岸級）認證型號之一，安全性能備受肯定，此次航程預計歷時約5至12小時抵達澎湖馬公，實際航行時間須視當天風況而定。

成大說明，不同於一般由職業船長或教練領航的帆船航行，此次航程將全程由學生獨立操作、分工合作完成，參與學生來自成大與台大不同科系，須在長時間航程中輪流掌舵、拉帆、瞭望、掌握風勢與海況，並共同面對烈日、風浪與突發狀況挑戰。

成大指出，帆船社成員以前最遠只開過到高雄，這次去澎湖約為到高雄距離的2倍，風浪也更不可預測，團隊成員們做了很多準備，希望透過這次行動，讓更多人認識帆船運動，也鼓勵大家勇敢出航、挑戰自己。

成大表示，團隊成員們目前正積極籌備裝備與飲食補給，學生們也主動發起募款，邀請社會大眾透過小額支持，一同完成這項難得的歷史性挑戰。

澎湖 成大 成功大學

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