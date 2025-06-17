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總統教育獎得主全盲重聽 投入資工協助身障生學習

中央社／ 台北17日電

台南大學博士班學生詹博丞因點狀軟骨錯生症，導致全盲與極重度聽障，仍持續學習，致力於數位學習科技，盼改善身障生的學習環境，2度獲得總統教育獎。

教育部今天發布新聞稿，介紹9名總統教育獎得主的故事，他們都克服先天的肢體障礙或家庭困難，秉持積極正向的心力爭上游，成為全國學生的楷模。

目前就讀台南大學數位學習科技學系博士班的詹博丞，因「點狀軟骨錯生症」視力和聽力持續退化，國中時又發生意外，從此不良於行。

詹博丞在逆境中考上台南一中，並以一般生身分考取成功大學資工系，參與新酷音輸入法、點字樂譜轉換軟體等多項軟體研發。希望幫助身障學生找到更多合適的數位學習科技，改善多重障礙者的學習環境。

另一名得主鄭漢琮幼年時和姊姊同時罹患小兒麻痺，家中經濟陷入困境。鄭漢琮即便下肢無力而無法走路，國中畢業後仍為減輕母親負擔，選擇就讀夜校，白天打工賺取生活費。

在半工半讀期間，鄭漢琮開始接觸身障運動，是台灣最早的輪椅網球選手之一，曾代表國家出戰多次，並榮獲泰國亞帕運輪椅網球銅牌。如今他就讀台北海洋科技大學健康促進與銀髮保健系，運用輪網專長擔任體適能指導員，幫助更多有需要的人。

就讀花蓮高農的盧琮鈞幼時因不小心打翻熱水，造成全身14%燙傷，4歲時被診斷發展遲緩，在每週5次的復健課程中努力成長。後來接觸跆拳道及繪畫，拿下許多獎項。

盧琮鈞的目標是靠自己工作、上班並照顧別人。他繼續認真學習，考取多個證照，也希望持續練習跆拳道拿到獎牌，畫出更多畫作讓大眾欣賞。他在復健路途上始終保持堅忍不拔的毅力，從無數失敗中累積經驗，成為全國學生的榜樣。

身障 復健 台南

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