外送員化身猛獸穿梭街頭 文大生漫畫作品獲特優
中國文化大學美術系碩士生許家甄從外送文化發想，讓外送員化身叢林中的獅子、老虎、豹子，穿梭於都市街頭，作品在全國學生美術比賽中，獲得大專美術科系漫畫類「特優」。
中國文化大學今天發布新聞稿指出，許家甄大學時就讀文化大學中文系，紮實的文字功底與敘事能力為其藝術創作奠定基礎；進入文大美術研究所就讀後，她將人文思維與視覺藝術巧妙融合，發展出具獨特觀點與個人風格的藝術語彙。
許家甄的漫畫作品「Jungle in the city」，靈感來自於外送文化，她筆下的外送員，如同叢林中的獅子、老虎與豹子，穿梭於都市街頭，象徵在自由與風險間掙扎求存的現代勞動者，以結合寫實與荒誕的漫畫風格，描繪出充滿速度感與社會寓意的都市景象，在全國學生美術比賽中獲得大專美術科系漫畫類「特優」。
評審團對許家甄的作品給予高度肯定，認為無論在構圖、敘事節奏或主題詮釋上都展現出極高的成熟度與創意，作品兼具藝術性與社會性，成功引發觀者對都市生活節奏、勞動現況與價值選擇的深層思考。
許家甄表示，未來希望持續透過創作，回應當代社會中被忽略的議題與人物，也期盼藉由漫畫親切易讀的媒介特質，讓更多人重新認識日常生活中隱而未現的真實與溫度。
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