16公升牛奶製成1公斤乳酪絲 大葉攜手業界解決剩乳問題

台灣牛乳為了市場占有率積極正名鮮乳，大葉大學與業界攜手，並結合在地農特產，開發使用台灣鮮乳製成多元乳酪產品，減少依賴進口原料，全力開發以出口為導向的台式乳酪絲。

大葉產學中心主任、藥保系特聘教授吳建一今表示，彰化是台灣酪農大縣，鮮乳產量名列前茅，乳源豐富，疫情期間全球供應鏈受阻，彰化「原味千尋」創辦人洪嘉男體認進口乳酪原料的風險即啟動產學合作，期望使用台灣在地生乳開發特色商品，經過多方研究實驗，已研發乳酪條與乳酪粉應用技術，可加入餅乾、零食，滿足消費者不同口味的需求。

原味千尋國際食品公司創辦人、安心生物科技總經理洪嘉男表示，乳酪在台灣屬於高度仰賴進口的乳製品，口味上未必得到台灣人喜愛，大葉與原味千尋結合學術資源、本土酪農技術，不僅協助優化製程，提供原料應用與產品創新上的支援，從微生物發酵、製程控制到溫度管理，16公升牛奶製成1公斤乳酪絲，每一條乳酪絲強調經過層層工序的手作，追求品質極致；目前工廠調整生產線，預計今年8月可望產品有一新面貌。

大葉校長方文昌說，大葉協助原味千尋開發多元乳製品，不僅解決剩餘乳問題，也展現本土產業創新能量，未來融合台灣農產特色的乳酪產品走向國際，再次證明只要根基穩固、技術扎實，「台灣味」同樣具備國際競爭力。

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