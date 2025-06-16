全球頂尖物理研究中心落腳台大 MPC7月正式運作

為了在任意尺度下更完整理解宇宙的運作原理，德國馬克斯普朗克學會、美國普林斯頓高等研究院 （IAS）及台灣大學三大機構將組成「Max Planck–IAS–NTU粒子物理、宇宙學與幾何中心」（MPC），這是一項橫跨德國、美國與台灣的合作研究計畫，盼能藉由匯聚粒子物理學、宇宙學與幾何學專家，深入瞭解宇宙起源與自然定律的深刻問題。

台大今日宣布，MPC將於2025年7月正式運作，初期計畫為期5年。中心主任由馬克斯普朗克物理研究所教授Johannes Henn、普林斯頓高等研究院自然科學學院Gopal Prasad講座教授Nima Arkani-Hamed與台大梁次震宇宙學講座教授丹尼爾包曼（Daniel Baumann）共同擔任；副主任則由普林斯頓高等研究院教授Matias Zaldarriaga、馬克斯普朗克研究所教授Bernd Sturmfels與台大物理系教授黃宇廷共同擔任。

Johannes Henn表示，這個中心讓來自不同機構、跨領域的研究人員攜手合作，從量子場論中的新型數學架構，到基本粒子的交互作用，再到初始宇宙的物理，彙整不同領域而激盪出新突破。

台大說明，粒子物理目的在了解物質最基本的組成，而宇宙學則探索宇宙在極大尺度的結構與演化，兩者及幾何學近年提供嶄新的啟發，以理解粒子散射與大爆炸初期的宇宙狀態。丹尼爾包曼指出，近代宇宙學最令人驚訝的發現之一，就是所謂的「熱大爆炸」並非時間的起點，那麼在它之前發生了什麼？又是什麼決定今日宇宙的初始條件？藉由匯聚粒子物理、宇宙學與幾何學的專家，期盼MPC能為這些關於宇宙起源與自然定律的深刻問題帶來全新理解。

台大表示，這個中心將集結世界級的研究人員、博士後學者與學生，並納入觀測宇宙學與天文物理的專家，來補足理論研究上的進展。還將會舉辦聚焦工作坊、國際會議、暑期學校及合作交流，促進跨領域、跨國界的學術激盪。台大方面的中心運作經費由校方與國科會共同支援，台大校長陳文章也榮幸表示，會致力於促進台德美3地頂尖學者的國際合作，期待這些交流激盪出更多突破性的科研成果。

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