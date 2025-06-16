逢甲機電系20日補辦畢典 實名制入場、親友補助交通費
逢甲大學機電系6日畢業典禮由於性平事件臨時取消，校方安排在20日補辦典禮，並提供畢業生親友交通費補助；校方今天表示，畢業典禮將採實名制入場，系上已有規劃安排。
逢甲大學機械與電腦輔助工程學系6日舉辦畢業典禮，因性平事件的雙方當事人同時出現，畢典延誤約2小時，最後還是取消，讓其餘學生備感錯愕。逢甲大學事後發布聲明稿，對受影響畢業生以及到場親友表達遺憾與歉意，並訂於6月20日補辦典禮。
校方今天表示，畢業典禮將在20日晚間在原地點舉辦，目前系上正在統計參加人數，會場將採實名制入場，也將提供畢業生親友交通費補助。
關於2名畢業生涉及性平事件，預計下週性別審議委員會將會有審查結果，至於雙方將採何種方式參加畢業典禮，校方表示，系上已做好規劃與安排。
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