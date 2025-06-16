淡江大學「觀勢匯天下」後 EMBA 啟航 引領企業擘劃未來

當全球經濟動盪與國際貿易局勢驟變之際，台灣企業正面臨轉型升級的關鍵時刻。淡江大學於 14日啟動「觀勢匯天下」後EMBA課程，為期兩年的高階主管進修學程，不僅標榜跳脫傳統EMBA應酬繁多、學用脫節的刻板印象，更致力打造一個具備戰略視野、實務導向與社群互動的深度學習平台。

此次課程吸引來自各領域的企業領袖與高階經理人報名參與，43位學員當中包含14位企業董事長與創辦人、13位總經理與執行長、4位副總級主管，其餘皆為核心決策圈的經理級菁英，陣容堪稱台灣產業領袖級學習共同體。

在開學典禮上，淡江大學校長葛煥昭指出，未來的財經發展與人才培育，必須在專業與通識之間尋得平衡，才能真正對接企業進階的管理挑戰與永續發展需求。導師何啟東教授更強調，觀勢匯天下不僅是一個學習平台，更是價值與行動的交會點，「這是一場企業家與變局共舞的集體戰役，我們正與一群英雄們共同奮戰」。

課程設計以「視野與洞察」、「趨勢與應變」、「匯聚與流通」為核心精神，象徵性地由7位卓越名師擔任主軸教學，如北斗七星般引領學員航向成功之道。課程涵蓋AI應用、永續經營、數位轉型、財務策略、品牌行銷、人資管理等領域，並搭配企業參訪、實務演練與分組競賽，讓理論與實戰無縫接軌，打造進階實用、極具操作力的總裁型課程。

林宜男執行長指出，「觀勢匯天下不僅是一個課程，而是一種展現我們對中小企業與高階經理人經營現場需求的實踐觀照。我們期望這不僅是一個EMBA，而是一種有實力、有底蘊的未來哲學與經營程序。我們盡力將能力更新、專業實踐、成熟網絡與行動力達到最佳平衡點，為台灣企業建構進步助力。」

值得關注的是，6位來自產業第一線的指標性企業領袖亦共襄盛舉，他們分別為蘭揚食品董事長陸根田，以冷凍即食食品打開國際市場、榮獲ITQI風味評鑑三星殊榮；唯豐商業執行長林詠涵，將五十年肉鬆老店轉型為社群話題品牌，連結健康營養與創新通路；東陽能源董事長許孟紀，整合綠能與碳權新知，為台灣能源轉型立下標竿；新亞建設總經理賴調燦，擺脫虧損、帶領企業連兩年創下獲利，推動台灣建築業智能與財務雙軌前進；町洋集團創辦人吳李文相，以工業端子技術擴展歐洲市場，並投入智慧製造與教育扶植；超級巨星KTV董事長黃棟營，打造吃喝玩樂一體的娛樂王國，深耕社區與青年文化。

這些產業實戰派學員的加入，使本屆課程更具重量與話題性。他們將學習成果直接帶回企業推動改革，預期將在AI時代與碳中和經濟趨勢下，為台灣企業注入新一波升級動能。淡江大學菁英會會長林健詳期許，這個課程能成為台灣的哈佛，以最務實的內容、最有力的師資，扶植最優質的企業家。

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