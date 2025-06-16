一年考10張證照 南華大學年度證照王張蜜芯

南華大學財務金融學系大三生張蜜芯，在1年內取得10張金融專業證照，獲頒學年度的「金融證照王」；張蜜芯表示，大一入學後，發現系上設有「證照王」與「證照班」課程等資源，萌生拼證照王的想法，提升實力，也能在未來應徵職位時，有展現專業能力的具體成果。她預計大四繼續考取6～9張，甚至打破19張紀錄。

南華大學財務金融學系為提升學生專業能力及就業競爭力，定期開設財金證照課程，鼓勵學生考取金融專業證照，畢業生必須通過3張專業證照畢業門檻。系上設有「證照王」與「證照班」課程等資源，不分年級，只要在1年內考取最多張就是當學年度的證照王，目前最高紀錄是去年大四應屆畢業生曹星雲累積考取19張，1年內最多張的紀錄是10張。

今年大三張蜜芯在1年內取得10張金融專業證照，於6月4日獲頒本學年度的「金融證照王」。

張蜜芯表示，從小就熱愛探索與閱讀，投資產業需要統整龐大的資訊並進行縝密分析，符合她的興趣及個性，上大學即選擇就讀與投資相關的財金系。入學後發現有「證照王」與「證照班」課程等資源，萌生拼證照王的想法，藉此提升自己的實力，也能在未來應徵銀行職位時，有一個能夠展現專業能力的具體成果。在大一、大二期間，選擇先進行多元探索，深入了解基礎知識，為後續考照打好底子。進入大三後，即開始配合系上證照班的課程安排，規畫考取證照，逐步累積戰果。

南華大學財金系主任廖永熙指出，南華財金系透過課程及實習的方式輔導學生考取金融證照，包括證券營業員及理財規劃人員，平均每名畢業生擁有至少5張財金專業證照，不僅能強化學生的專業能力、提升競爭力，更助於學生畢業即接軌職場。

張蜜芯分享考照歷程，要清楚自己的目標與動機，當備考之路變得漫長又疲憊時，內心那份初衷就會提醒自己，才不會迷失方向。其次，是學會勞逸結合，找到節奏。大三時，安排在學業之外的時間報考各項證照，幾乎每周都有1場學校或是證照的考試，她選擇暫時放慢腳步，好好休息與反思，體會「走得慢也沒關係，走得遠才重要」，成功實現「一周一張證照」的目標。只要真正理解、融會貫通，備考的過程將會越來越輕鬆高效。積極利用網路資源與系上教授的專業協助，尤其老師們願意耐心解答任何在專業知識上的疑問，是她一路上重要的支持力量。 南華大學財金系證照王張蜜芯（左）1年考取10張證照，榮登本學年度證照王，主任廖永熙（右）頒財金證照王獎。圖／南華大學提供 南華大學財金系張蜜芯（右）10張證照榮登證照王，與主任廖永熙合影（左）。圖／南華大學提供

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