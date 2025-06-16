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AI迅速發展 政大校長：人社如方向盤決定前進方向

中央社／ 新北16日電

近年AI蓬勃發展，政大校長李蔡彥今天表示，科技就像車子的引擎，人文社會科學則扮演方向盤，決定前進的方向，在AI科技高度發展下，更凸顯人文價值的重要。

113學年大學校院教務、校務經營主管聯席會議於今天在天主教輔仁大學舉行，會議以「培育AI人才、永續教育未來」為主題，公私立大學主任秘書、教務長、總務長及相關業務主管與會，上午由政治大學校長李蔡彥發表「AI與人文社會的跨域融合」專題演講。

李蔡彥提到，輝達執行長黃仁勳來台演講時，大家都很關注輝達供應鏈背板上面有哪些學校，以人文社科著稱的政大，首年也未能登上背板；之後許多媒體更陸續報導，由於AI熱潮，理工科系招生熱，但人文社科學系招生受影響。

李蔡彥坦言，由於AI快速發展，確實讓科技的門更為擴張，卻不見得適合每個人，除了理工科系，人社領域同樣能和AI產生許多連結，例如語言、歷史等學門的人要懂得AI基本概念，傳播、藝術等學門可善用AI工具提高生產力，法律、商學、文學等學門可設計創新AI應用等。

以人文社科著稱的政大也積極推動AI普及教育，李蔡彥提到，政大在校內推動AI課程，並採階梯式和模組化，希望讓課程更容易入門，從基礎通識課開始，學生可逐步跨入微學程、學分學程，甚至是學位學程，只要學生有興趣，就可一步步深入學習。

李蔡彥認為，科技就像是車子的引擎，馬力越大就跑越快，人文社會科學則扮演方向盤，決定前進的方向，當科技影響人類社會時，人文社會科學就決定科技究竟是讓社會進步還是造成社會問題，當科技越進步，就越需要高水平的社會科學作為其樑柱，在AI科技高度發展下，更凸顯人文價值的重要。

科系 科學 政大

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