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曾傳傑父子3人同年畢業 中原設計學院譜佳話

中央社／ 台北16日電

曾任高雄市空間藝術學會理事長的曾傳傑，在好友推薦下報考中原室內設計研究所，並於今年完成學業，與同樣就讀中原設計學院的兩個兒子一同畢業，為設計學院寫下佳話。

中原大學今天發布新聞稿指出，來自高雄的曾傳傑年輕時就熱愛藝術，高中選擇北上念復興美工，2005年自樹德科技大學室內設計系畢業，曾任高雄市空間藝術學會理事長，2008年更將事業版圖跨足對岸；在好友推薦下，曾傳傑於2019年報考自年輕時就一直嚮往的中原大學室內設計研究所。

曾傳傑的大兒子曾煜品原本就讀高雄科技大學土木系，因為對空間建築的熱愛，2020年轉學進入文化大學建築系，隔年再透過轉學考進入中原大學建築系；曾傳傑的二兒子曾琨昱則是因第1年學測成績不理想，隔年重考透過申請入學錄取中原地景建築系。父子3人今年不約而同自中原大學設計學院一起畢業，成為人生難忘的共同回憶。

在設計產業深耕逾30年的曾傳傑分享，進入中原大學後，在指導教授陳其澎及師長們引導下，他首次深入接觸西方哲學，彷彿醍醐灌頂，體會到哲學與文學中的空間設計，遠超過傳統物理空間的侷限，也讓他對世界設計學的核心架構有了更清楚認識。

中原大學設計學院副院長陳歷渝表示，中原設計學院不乏父子檔或父女檔，例如桃園市建築師公會理事長高志揚是中原建築系的校友，兒子今年也自中原室設系畢業；曾傳傑與兩個兒子今年同時畢業，堪稱設計學院有史以來第1例，也成為設計學院「一門中原」的佳話。

建築師 中原大學

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