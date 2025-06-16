快訊

妻子懷孕生子拒行房 退役士官狼爪竟伸向國一小姨子

現實版007的上司！英國軍情六處首任女處長「C夫人」上任

台中21歲男沒報戶口 警找到涉案父親：當時不知怎處理

獨創微型光纖陀螺儀 中山大學洪勇智國家發明獎奪金

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智率研究團隊，將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統簡化為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」三件組，變身成微型光纖陀螺儀。照片／校方提供
中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智率研究團隊，將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統簡化為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」三件組，變身成微型光纖陀螺儀。照片／校方提供

用於導航的光纖陀螺儀，尺寸與成本大進化！中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智率研究團隊獨創「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」技術，整合多項光電元件於單一矽晶片中，體積較一顆綠豆還小，製造成本大幅降至五分之一，並取得研發專利，全面提升微型光纖陀螺儀應用潛力。

洪勇智傑出的產學研究表現榮獲經濟部「國家發明獎」金牌肯定，為學術界唯一獲獎者，獲行政院院長卓榮泰頒獎表揚。

中山大學光電系特聘教授洪勇智指出，導航技術在現代科技中扮演關鍵角色，廣泛應用於太空衛星、潛水艇、無人機、自駕車，甚至機器人等領域。導航系統的心臟元件慣性感測器，以光纖陀螺儀為核心技術，包含光源、光相位調變器、檢光器、光耦合器及光纖環等多個光電元件，皆採獨立封裝後以光纖連接，組裝複雜且體積龐大。

洪勇智觀察，歐美長年把持全球光纖陀螺儀的主要專利，因此不易突破技術門檻，開發成本高，不利於微型與商業應用。

洪勇智自2015年起陸續與國家太空中心、國科會、中科院及國防部等單位合作，經過多年的努力，終於突破技術瓶頸，取得「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」專利技術。

研究團隊運用矽光子積體電路技術，將光纖陀螺儀系統多項光電元件整合在單一矽晶片中，成功將矽光子陀螺儀驅動晶片尺寸大幅縮減，甚至不及一顆綠豆大小（4x1.2mm），並簡化系統為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」三件組，將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統，變身成微型光纖陀螺儀。

由於矽晶片可利用CMOS晶圓廠製程實現，製造成本至少可降低至五分之一，並維持戰術級感測特性，開啟光纖陀螺儀全新應用領域，引起國際高度關注。2024年初，洪勇智即與澳洲無人機導航模組設計開發商Azimuth Avionics，簽署國際技術移轉非專屬授權合約。

提及此次獲獎，洪勇智笑談常被同事開玩笑說自己「領著老師的薪水，做業界的工作」，不僅工作時數長、壓力大，相關的教學研究服務也不能少。他認為，與產業共同努力是互惠的成長。

他與台積電（2330）合作超過八年，建立矽光子技術平台與元件資料庫；與聯亞光電（3081）開發光柵製造與檢測技術，並應用於實際半導體DFB雷射量產；與中科院從矽光子光纖陀螺儀的雛型構想到系統應用；目前則與元澄半導體協助國內外晶片設計公司開發高速矽光子引擎。

「我們的晶片不是在實驗室裡自己土法煉鋼，而是送到晶圓廠代工，因此每年可能要花費數百萬元經費在做晶片上」。洪勇智坦言，開發過程中面臨許多挑戰，除付出時間與心力克服技術問題外，若無外部大型計畫經費挹注，研發將難以持續。他說，這一路上遇見太多貴人，讓中山光電積體光電元件實驗室中，努力做研究的師生成果被看見，未來也將繼續往前邁進、貢獻所長。

延伸閱讀

高雄大樹山坡地「剃頭」蓋光電場 暴雨泥流傾瀉距聚落僅剩100公尺

影／海鯤潛艦出海前港內自力航行測試 光電桅桿大方秀

華星光、聯鈞 四檔耀眼

台南光電弊案陳凱凌被控下指導棋 市府承辦證稱「長官轉告的」

相關新聞

大學服務學習變革 台大將開「有學分」必修或選修課

過往有學生批評大學必修的「勞作教育」及「服務學習」形同變相的「強制勞動」，教育部也在去年發函要求學校不應將這類課程訂為畢...

獨創微型光纖陀螺儀 中山大學洪勇智國家發明獎奪金

用於導航的光纖陀螺儀，尺寸與成本大進化！中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智率研究團隊獨創「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置...

高餐大校長難產掀代理戰場 候選人風波不斷

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選的副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，讓外界霧裡看花。最...

東海大學系主任遭美女教授控濫用職權 校方：未達不法侵害

東海大學陳姓系主任遭到郭姓女助理教授申訴濫用職權，校方認定未達不法侵害標準，不予受理。據了解，郭姓助理教授長相甜美，曾登...

高餐大校長遴選難產 3候選人票數皆未過半　

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選人之一、副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，紛紛擾擾讓外...

崑大越南生課業優異還兼顧工作 在台成家仍繼續深造

崑山科大資訊管理系產攜專班越南籍僑生潘氏美玲高中畢業便隻身來台，從華德工家建教班到崑山科大，七年來努力兼顧工作課業甚至家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。