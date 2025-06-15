快訊

和寵物抱抱、喝咖啡皆有益 專家分享早晨做6事助降低中風機率

21歲青年流落街頭撿回收物、未報戶口就學 父恐涉妨害兒童發育罪

印度再傳空難！直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒畫面曝

大學服務學習變革 台大將開「有學分」必修或選修課

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
有學校在校內會議通過取消零學分服務學習畢業門檻，台灣大學現也在研擬新的服務學習課程，往開設有學分的必修或選修課方面規劃。本報資料照片
有學校在校內會議通過取消零學分服務學習畢業門檻，台灣大學現也在研擬新的服務學習課程，往開設有學分的必修或選修課方面規劃。本報資料照片

過往有學生批評大學必修的「勞作教育」及「服務學習」形同變相的「強制勞動」，教育部也在去年發函要求學校不應將這類課程訂為畢業門檻，強制學生參加。有學校在校內會議通過取消零學分服務學習畢業門檻，台灣大學現也在研擬新的服務學習課程，往開設有學分的必修或選修課方面規劃。

教育部去年3月發函各大學，要求學校校針對開設清掃校園或社區的勞作教育及服務學習課程或活動，檢視目前辦理方式及內容是否妥適，且若非課程、僅是學校的活動，不應強制學生參加或設定為畢業門檻。隨後，清華大學、文化大學等校也都在會議上通過取消必修零學分的服務學習畢業門檻，且均溯及既往。

「ETtoday」今日報導，台大目前正研擬新的服務學習課程，鼓勵各學系結合自身特色與需求，開設有學分的必修或選修課。對此，台大指出，依學校服務學習課程施行辦法第2條規定，凡修習學士學位者應修滿兩門服務學習課程，各課程每學期以18小時為原則，其中服務學習應修滿2門、0學分，而日後將進行修法。

台大表示，新服務學習課程內容仍待未來修法時確定。在大方向上，學系應向所屬學生說明新服務學習課程開設理念，課程設計強調結合各學系專業知能與社會參與精神，透過實作方式，深化學生對服務學習意涵的理解與實踐能力。例如戲劇系現行的服務學習課程便規劃結合學系的專業，透過學生參與道具製作、排練教室及公共區域的環境維護，讓學生在服務中培養團隊合作與責任感。

在即將到來的114學年度，台大將持續向學系、社團及學生宣導服務學習辦理的理念以及後續轉型的重要性。學系部分，會鼓勵學系結合學系特色與需求進行課程規劃與教學，開授有學分的必修、選修課程。社團部分，將調查各學生社團的開課意願，同時，持續提供專業輔導與資源支持，引導社團設計並推動具多元性與在地連結的服務活動，促進學生深入理解社會議題，強化公民責任感，並藉此優化服務品質與學習成效。

門檻 台大

延伸閱讀

中國大學入學考試落幕 千萬考生秒變消費大軍

大學分科測驗報名6月17日截止 114學年新增數乙考科

「直接被火噴醒」羅馬仕行動電源遭控易爆炸 北京多所大學將禁用

北市延平中學傳捷報 68人錄取台大、30人上醫科

相關新聞

大學服務學習變革 台大將開「有學分」必修或選修課

過往有學生批評大學必修的「勞作教育」及「服務學習」形同變相的「強制勞動」，教育部也在去年發函要求學校不應將這類課程訂為畢...

高餐大校長難產掀代理戰場 候選人風波不斷

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選的副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，讓外界霧裡看花。最...

東海大學系主任遭美女教授控濫用職權 校方：未達不法侵害

東海大學陳姓系主任遭到郭姓女助理教授申訴濫用職權，校方認定未達不法侵害標準，不予受理。據了解，郭姓助理教授長相甜美，曾登...

高餐大校長遴選難產 3候選人票數皆未過半　

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選人之一、副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，紛紛擾擾讓外...

崑大越南生課業優異還兼顧工作 在台成家仍繼續深造

崑山科大資訊管理系產攜專班越南籍僑生潘氏美玲高中畢業便隻身來台，從華德工家建教班到崑山科大，七年來努力兼顧工作課業甚至家...

PCB 龍頭臻鼎董座沈慶芳 獲頒中央大學名譽博士

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳14日獲頒中央大學名譽博士。沈慶芳致詞提到，獲頒名譽博士不只是肯定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。