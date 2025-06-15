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高餐大校長難產掀代理戰場 候選人風波不斷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國立高雄餐旅大學校長遴選爭議不斷。圖／翻攝自國立高雄餐旅大學
國立高雄餐旅大學校長遴選爭議不斷。圖／翻攝自國立高雄餐旅大學

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選的副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，讓外界霧裡看花。最後校長遴選委員會投票，3名候選人都未獲半數委員同意，校長人選宣告難產。

因新校長人選未定，8月1日將先由代理校長暫代職務，校方再依規定重新辦理遴選。學界人士指，高餐大重演5年前校長難產事件，代理校長之爭將是另個戰場。

高餐大第5任校長遴選，3名候選人副校長李一民、餐旅學院院長劉聰仁及餐旅暨會展行銷管理系教授葉上葆，第一階段同意權行使的投開票均通過門檻，提送遴選委員會審議。不過前天21名委員執行投票，第1輪3人都未過半，取2名最高票進入下一輪，葉票數最低被刷掉，李、劉經過兩輪激戰，票數皆未過半，宣告難產。

據悉，李一民在遴選委員會中強調有關博士學位不實的爆料是造謠，並提交相關證據自證學位不假；另名候選人向委員自爆曾遭指涉性騷擾，極力撇清。傳教育部不排除啟動調查。

高雄市 校長遴選 性騷擾

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