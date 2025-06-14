東海大學系主任遭美女教授控濫用職權 校方：未達不法侵害
東海大學陳姓系主任遭到郭姓女助理教授申訴濫用職權，校方認定未達不法侵害標準，不予受理。據了解，郭姓助理教授長相甜美，曾登上綜藝節目，去年被陳姓系主任檢舉教學不力，遭審議會駁回；郭反控陳濫用職權，陳否認，表示僅是提供資料。
據悉，郭姓助理教授去年遭指控教學不力，其中部分檢舉內容就是由陳姓系主任提供資料；校方開審議委員會，認為郭姓助理教授並無教學不利的狀況，認定該案不成立。郭為了討回公道，今年4月向校方申訴，指控陳濫用職權、惡意傷害教師。
校方表示，已於4月29日由教師執行職務遭受不法侵害申訴委員會開會，認定郭姓助理教授指控內容未達不法侵害的情勢與情節，不予受理，並通知當事人；委員會由法律學院、律師、各系教師代表組成，重視教職員權益與工作環境安全，未來會持續優化制度，確保申訴救濟管道正當透明。
陳姓系主任則否認濫用職權與傷害教師的指控，表示只是提供資料方便校方調查，對調查結果也予以尊重，絕無傷害人的意圖；指控是子虛烏有、有心人士抹黑。
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