高餐大校長遴選難產 3候選人票數皆未過半　

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選人之一、副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，紛紛擾擾讓外界霧裡看花。不過校長遴選委員會投票結果昨天出爐，3名候選人皆未獲半數委員同意，校長人選宣告難產。校方將依規定重新辦理遴選。

高餐大今年第5任校長遴選，3名候選人副校長李一民、餐旅學院院長劉聰仁及餐旅暨會展行銷管理系教授葉上葆，在第一階段同意權行使的投開票，3人均通過門檻，提送遴選委員會審議並選定一人為新任校長。

昨天遴選委員會投票，21名委員執行了三輪投票，第一輪3人都未過半，取兩名最高票進入下一輪，葉票數最低被刷掉，由李、劉對決，經過兩輪激戰，票數皆未過半，宣告難產。

遴選委員會後公告遴選結果「經三輪投票後，三位校長合格候選人得票數均未獲出席委員過半數同意，本會將依規定重新公告徵求校長候選人」。

據了解，李一民在遴選委員會中強調「博士學位不實」爆料是造謠、抹黑，也提交相關證據自證學位不假；另有一名候選人竟向委員自爆曾遭指涉性騷擾，極力撇清非事實。高餐大校長遴選爭議多，據傳已驚動教育部，不排除啟動調查。

因新校長人選未定，8月1日先由代理校長暫代職務，知情學界人士透露，高餐大重演5年前校長難產事件，代理校長之爭將又是另一個戰場，餐飲最高學府校長遴選紛爭不休，也陪葬學校形象。

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