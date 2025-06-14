快訊

女學霸遭控科展作品涉抄襲！台大：不影響錄取資格

苗栗行人擅闖軌道！台鐵新自強號延誤近1小時

撿到「短腿無尾貓」帶回家收編！細看卻發現悲傷身世 現況曝光網淚崩

高餐大校長遴選難產 3候選人票數皆未過半　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄餐旅大學校長遴選爭議不斷。圖／翻攝自國立高雄餐旅大學
國立高雄餐旅大學校長遴選爭議不斷。圖／翻攝自國立高雄餐旅大學

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選人之一、副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，紛紛擾擾讓外界霧裡看花。不過校長遴選委員會投票結果昨天出爐，3名候選人皆未獲半數委員同意，校長人選宣告難產。校方將依規定重新辦理遴選。

高餐大今年第5任校長遴選，3名候選人副校長李一民、餐旅學院院長劉聰仁及餐旅暨會展行銷管理系教授葉上葆，在第一階段同意權行使的投開票，3人均通過門檻，提送遴選委員會審議並選定一人為新任校長。

昨天遴選委員會投票，21名委員執行了三輪投票，第一輪3人都未過半，取兩名最高票進入下一輪，葉票數最低被刷掉，由李、劉對決，經過兩輪激戰，票數皆未過半，宣告難產。

遴選委員會後公告遴選結果「經三輪投票後，三位校長合格候選人得票數均未獲出席委員過半數同意，本會將依規定重新公告徵求校長候選人」。

據了解，李一民在遴選委員會中強調「博士學位不實」爆料是造謠、抹黑，也提交相關證據自證學位不假；另有一名候選人竟向委員自爆曾遭指涉性騷擾，極力撇清非事實。高餐大校長遴選爭議多，據傳已驚動教育部，不排除啟動調查。

因新校長人選未定，8月1日先由代理校長暫代職務，知情學界人士透露，高餐大重演5年前校長難產事件，代理校長之爭將又是另一個戰場，餐飲最高學府校長遴選紛爭不休，也陪葬學校形象。

校長遴選 投票 性騷擾

延伸閱讀

經典賽／中華隊外野人選 MLB官網記者點名林台加

美長債買盤穩健 化解疑慮

分析師警告3大衝擊今夏襲擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一

天仁茶業宣布新任董事長與總經理接班人選 由李建德接任董事長

相關新聞

東海大學系主任遭美女教授控濫用職權 校方：未達不法侵害

東海大學陳姓系主任遭到郭姓女助理教授申訴濫用職權，校方認定未達不法侵害標準，不予受理。據了解，郭姓助理教授長相甜美，曾登...

高餐大校長遴選難產 3候選人票數皆未過半　

國立高雄餐旅大學校長遴選風波不斷，候選人之一、副校長李一民遭爆國外博士學位不實，也有候選人疑涉入性騷擾疑雲，紛紛擾擾讓外...

崑大越南生課業優異還兼顧工作 在台成家仍繼續深造

崑山科大資訊管理系產攜專班越南籍僑生潘氏美玲高中畢業便隻身來台，從華德工家建教班到崑山科大，七年來努力兼顧工作課業甚至家...

PCB 龍頭臻鼎董座沈慶芳 獲頒中央大學名譽博士

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團董事長沈慶芳14日獲頒中央大學名譽博士。沈慶芳致詞提到，獲頒名譽博士不只是肯定，...

虎科大啟動微藻固態系統可固碳 還能神奇變成面膜

配合中央政府推動淨零碳排與永續教育政策，虎尾科技大學在校園打造微藻固碳循環系統，可吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質...

台灣粧品面臨永續轉型競爭 嘉藥大辦論壇產官學研討解方

台灣化妝品產業因全球永續浪潮與國際法規趨勢，正在轉型關鍵期，嘉南藥理大學化妝品應用管理系今天舉辦「PIF制度下的驗證科學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。