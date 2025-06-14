崑大越南生課業優異還兼顧工作 在台成家仍繼續深造

崑山科大資訊管理系產攜專班越南籍僑生潘氏美玲高中畢業便隻身來台，從華德工家建教班到崑山科大，七年來努力兼顧工作課業甚至家庭，不僅工作升遷，連三年獲學行優良僑生獎學金，今天畢業拿到僑委會「僑生學行成績傑出優良獎」，還錄取資管研究所，用行動證明不畏艱辛、勇敢前行，夢想在異鄉也能開花結果。

潘氏美玲父母務農，長女的她因家庭拮据，國中就半工半讀分擔家計及妹妹們學費，為尋求更好發展機會選擇來台進修，考量能學華語，即使已有高中學歷，仍決定再讀一次高中。

越南華語學校協助進華德工家資訊科，再藉建教合作培養實務能力，並認識目前在崑山科大資管系任教的何芝文老師。選填大學時，因對資管領域知識濃厚興趣，加上產攜專班一邊實習一邊上課制度，能平衡學習與生活，也為未來發展奠定基礎，成為第一志願。

潘氏美玲在產攜專班曾在電子企業實習，學習工廠生產線作業，並接觸品管、倉儲管理等資訊管理相關工作，為支撐家庭經濟，也曾主動到科技、傳產公司、冷凍物流與餐飲業領域兼職多種職務。

在大大電子實習期間工作表現優異，潘氏美玲短短半年內就被提拔兩次，從基層晉升組長，負責產線調配與人員訓練，憑藉流利中、英與越南語，更協助各國籍員工與主管溝通，展現卓越領導與語言能力。

為負擔在台生活開銷，還要能支援在越南原生家庭，潘氏美玲除上課與實習兼職多，還有6個月大女兒要照料，生活相當忙碌，但她認為學業是通往未來的關鍵起點，積極拓展資訊專業能力，考取「電腦軟體應用」、「視聽電子」「電子商務概論」、「雲端技術及網路服務」、「人工智慧應用與技術」等實務證照，更將所學應用實務現場，展現產學整合即戰力，因維持出色學業成績，過去三年僑委會都給獎學金，校內外都表現優異。

現在潘氏美玲中文聽說讀寫非常流暢，還會簡單台語，早已融入在地文化。談起初來台的挑戰，坦言曾因中文能力不足，執行工作任務及同事溝通時屢次碰壁，感到非常挫折，但她不輕言放棄，除學校華語課程，下班更利用時間自學中文。她感謝崑山科大提供良好學習環境，時常安排課程活動，也特別感謝資管系羅仕堂與何芝文老師，在教學及生活上給予莫大鼓勵與協助。

來台打拚至今潘氏美玲一步步在異鄉築起穩固學業與職涯道路，也與高中打工認識的台灣伴侶共築家庭並育有一子，正式落地生根。過往所有辛苦與汗水如今都化為甘甜果實，對來台求學的外籍生，她鼓勵說，「或許一開始會辛苦，只要堅持努力、不怕失敗，就一定有屬於你的舞台，台灣是溫暖的地方，給了我成長的機會，也讓我更接近夢想。」目前她打算報考Python證照，持續在崑山科大攻讀研究所，未來在相關領域書寫屬於自己的精彩篇章。 潘氏美玲(左)與資管系羅仕堂老師。圖／校方提供 潘氏美玲考取多張專業證照，充實學術與實務能力。圖／校方提供 潘氏美玲(右)與資管系羅仕堂老師建立深厚師生情誼。圖／校方提供 崑山科大創辦人閔蓉蓉(左)代表頒發「大專校院應屆畢業僑生學行成績傑出及優良獎」給潘氏美玲。圖／校方提供

商品推薦