虎科大啟動微藻固態系統可固碳 還能神奇變成面膜

配合中央政府推動淨零碳排與永續教育政策，虎尾科技大學在校園打造微藻固碳循環系統，可吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化效果，未來產生的藻粉可透過技術轉移，生產生技產品，擴大學術研發與產業應用效益。

虎尾科大今在校長張信良、環境部主任祕書蔡孟裕、雲林縣府計畫處長李明岳等人見證下，啟動教育部支持設置的微藻固碳系統，並舉辦永續周成果展，不僅手搖飲封膜在團隊努力下，可回收做成環保袋、洗菜籃等，微藻固碳系統的成效，也讓在場民眾為之驚艷。

虎科大生物科技系教師江佩倫表示，「微藻固碳系統」透過微藻光合作用，可吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化效果，每年固碳量約為11公斤二氧化碳，可產出6公斤藻粉，具備高度生技應用價值，可製成免疫調節劑、新型藥物載體、膳食補充劑、面膜與化妝品原料。

張信良表示，微藻固碳系統搭載自動化感測監控裝置，可掌握藻液成長數據，現下只是校園教學的小型示範系統，未來可進一步擴大，更可透過技術轉移，串接中部醫藥與健康食品產業，擴大學術研發與產業應用效益。

蔡孟裕表示，虎科大啟用微藻固碳系統呼應國家推動2050淨零政策，補碳是國家淨零轉型的12項戰略之一，學校扮演永續循環重要一環，淨零已是全民運動，需要大家一起努力。 虎尾科技大學在校園打造微藻固碳系統，今天啟用。記者陳雅玲／攝影 虎尾科技大學生物科技系教師江佩倫解釋微藻固態系統效益，手中為藻粉製作的藻皂。記者陳雅玲／攝影

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