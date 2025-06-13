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台灣粧品面臨永續轉型競爭 嘉藥大辦論壇產官學研討解方

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣粧品面臨永續轉型競爭嘉南藥理大學辦論壇，產官學研討解方。圖／校方提供
台灣粧品面臨永續轉型競爭嘉南藥理大學辦論壇，產官學研討解方。圖／校方提供

台灣化妝品產業因全球永續浪潮與國際法規趨勢，正在轉型關鍵期，嘉南藥理大學化妝品應用管理系今天舉辦「PIF制度下的驗證科學與GMP國際規範接軌」論壇，產官學界專家學者與師生參與，針對PIF制度、GMP國際規範與永續發展等議題，要為產提供策略方向，搭建學術研究與實務應用交流平台。

論壇由中華民國農科園區學協會委託辦理，邀請捷思曼管理顧問公司總經理廖述正、微杏基因生醫科技經理林耘生、中興大學生醫工程研究所教授王惠民、嘉藥粧品系特聘教授梁家華與副教授林維招等產官學界專家，分別對「微生物檢驗新應用」、「從全球視角看化妝品GMP：制度比較下台灣GMP規範適切性探究」、「蝦紅素商品化的創新應用、市場新機遇與未來發展趨勢」、「妝品產業推動綠色供應鏈建置與永續發展計畫」及「奈米載體開發與皮膚經收評估」等議題專題演講，分享觀點與實務經驗。

現場設有產學技術媒合會，面對面互動促進業界與學界在研發合作、法規應用及技術轉移連結，打造「知識共享、合作創新」的產學平台。

嘉藥特聘教授梁家華在演講中強調，粧品產業要因應未來趨勢，必須從產品源頭開始進行綠色轉型，不僅要導入節能減碳技術與永續原料，更應落實ESG治理架構，建構完整的綠色供應鏈體系。

粧品系主任梁家華表示，這次論壇不僅是學術知識交流場域，更是產學攜手推動妝品永續發展起點。嘉藥粧品系長期與業界密切合作，學生除具備堅實的理論基礎更能精熟實務操作，在國內外競賽中屢獲佳績。將持續強化GMP實作、PIF編製、微生物檢驗與皮膚科學驗證等核心能力，培育具有國際視野與專業實力的粧品產業尖兵。

台灣粧品面臨永續轉型競爭嘉南藥理大學辦論壇，產官學研討解方。圖／校方提供
台灣粧品面臨永續轉型競爭嘉南藥理大學辦論壇，產官學研討解方。圖／校方提供
台灣粧品面臨永續轉型競爭嘉南藥理大學辦論壇，產官學研討解方。圖／校方提供
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綠色 永續

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