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台大、荷蘭彼德森公司簽備忘錄 培育農業人才

中央社／ 台北13日電

台灣大學生物資源暨農學院今天與荷蘭彼德森驗證有限公司（ControlUnion Certifications）簽署合作備忘錄，將聯合設立訓練課程、工作坊等，共同培育台灣的農業人才。

台灣大學生農學院院長林裕彬、荷蘭彼德森驗證有限公司總經理曾尚德今天簽署合作備忘錄，雙方將共同提升台灣農業品質、接軌國際市場，並發展永續農業、智慧農業、再生農業、循環經濟等先進技術，引領台灣農業走向淨零轉型。

台大指出，雙方將依據國際標準，聚焦減少農業碳足跡、強化農業生態系統韌性，並提升整體農業生產的永續效益。除技術合作外，也將投入農業專業人才培育，聯合設立訓練課程、技術工作坊及實地研究計畫，並共同核發結業證書。

台大表示，這次合作不僅是產學合作的典範，更展現台灣農業在全球永續潮流中積極布局的決心。透過與國際先進農業機構的策略聯盟，將有效促進技術交流與經驗分享，加速農業體系的轉型升級。

彼德森公司則看重台灣在農業研發與教育方面的深厚基礎，期盼以台灣為據點，開發更多具前瞻性的農業應用技術與訓練平台，助力亞太區域永續農業發展。

荷蘭 永續 台大

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