青年百億圓夢計畫 中大陳翰琨赴中東參與火箭任務
中央大學太空系學生陳翰琨透過「青年百億海外圓夢基金計畫」實踐太空夢，前往中東的阿曼，參與紐西蘭火箭公司的整合任務，預計將配置應變感測器的口袋衛星送上火箭。
中央大學今天發布新聞稿，陳翰琨以「台紐探空驗證合作計畫」獲得青年百億圓夢計畫認可，日前受邀到總統府接受表揚。
目前就讀中大太空系4年級的陳翰琨，年紀輕輕就在多個太空相關競賽中獲獎，運用計畫獲得的補助成立探空隨筆（SIGHT Space）公司，持續整合技術並發展教材。這次前往阿曼，預計將5面配置應變感測器的口袋衛星（PocketQube）送上火箭，測量火箭上升過程中各種應力參數。
陳翰琨指出，這次發射並非將衛星送入軌道，而是到約800公里的高度，測試口袋衛星是否能承受整個發射歷程的應力變化。
為期2週的整合任務中，陳翰琨將親自參與衛星與火箭的對接。他認為這次經驗對台灣極具價值，畢竟台灣尚未建立完整的發射基地，如果未來有機會推動類似項目，將有助於基地建設與選址評估。
陳翰琨已有多次和國際團隊合作的經驗，文化與時差讓規劃需要更高的彈性，例如遞交文件時，必須考量各國的物流狀況，進而評估開發週期。過程中他也感受到技術資料開源的好處，促使他推動資源共享，形成更多善的循環。
陳翰琨表示，真正重要的不是飛上太空，而是讓更多像他一樣熱愛太空的年輕人，能提早踏出第一步。未來，他希望把經驗轉為更有系統的知識資產，幫助更多嚮往太空科學的年輕人實踐太空夢。
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