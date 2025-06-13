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台科大建築系畢展 以「時間之上」回應社會議題

中央社／ 台北13日電

台科大建築系今天起到16日舉辦畢業展，主題「時間之上Timeless」，針對超高齡社會、氣候變遷、社會轉型等議題發展，期許作品超越時間，成為轉譯時代意志的建築語言。

台灣科技大學今天發布新聞稿，建築系114年度畢業展今天起在台北市松山文創園區一號倉庫展出，共有60件作品。

學生鍾宛庭的作品「古都新生」，聚焦台南市的水仙宮市場攤販，分布混亂、營業時間零散、動線交織不清等問題，讓這座原本與信仰共存的市場逐漸失去存在感。鍾宛庭透過重構動線、整合歷史脈絡，讓市場在保存傳統文化的同時，又能符合現代人使用，在歷史與當代之間找到平衡。

鍾宛庭指出，傳統市場蘊藏著世代記憶與地方情感，是台南文化不可或缺的一部分。她保留這些日常風景，使台南的發展與傳統文化並進，延續古都的獨特韻味。

來自馬來西亞的謝俊彥，作品「藻能生態館」從氣候變遷與碳排放出發，他在建築立面設計微藻培養系統，能吸收二氧化碳、淨化空氣、調節環境。同時也導入微藻傳輸與採集系統，將培養的微藻引入室內，形成建築內外的循環體系。

吳聖威的作品「世代交會．食感共學場！」結合小學、幼兒園與日照中心，回應超高齡社會議題。設計核心是「食」，操場、公園串聯屋頂農園、坡道農場、共食平台與半戶外教學區，讓不同世代自然相遇，期許孩子與長者在陽光下一起種下菜苗，也在日常中學會彼此理解。

畢業展總召王信超表示，此次展出作品都映照著創作者的生命經驗，回應個人記憶與建築設計之間的關係，進而展現獨特視角與故事。他們相信「設計」不只是對空間的形構，更是作為當代個體在時代意志中留下的精神軌跡。

建築 台南

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