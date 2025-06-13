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蝸牛入菜征服評審味蕾 弘光科大生國際美食賽奪銀

中央社／ 台中13日電

弘光科技大學餐旅管理系大一學生黃偉博參加香港國際美食大獎比賽，他以罕見的蝸牛雞肉捲及風味獨特的九層塔雞肉慕斯，征服評審味蕾，奪得雞肉主菜銀牌。

位於台中市的弘光科大今天發布新聞稿，餐旅管理系副教授吳胤瑱表示，香港國際美食大獎比賽匯聚100名國際評審團成員，有超過500人來自香港、蒙古、韓國、台灣等亞洲國家或地區參賽，材料、盤子一律由主辦單位提供，佐料不能事先調味，規定嚴格，現場競技。

國中時愛做菜給家人吃的黃偉博，高職就讀高雄市中山工商餐飲管理科，以技優管道進入弘光科大就讀。上課時，吳胤瑱示範蝸牛料理的作法，給黃偉博參賽作品靈感。

黃偉博說，蝸牛雞肉捲是用香菇炒香，接著炒蝸牛，再加入紅酒、肉汁濃縮味道，把蝸牛餡料包進雞肉捲中，將外皮煎脆，以變化出多層次風味及口感。九層塔雞肉慕斯則是把雞肉泥加入九層塔、堅果蒸熟，再兩面煎上色、淋油，激發出香氣。

大二學生萬明錡也奪得雞肉主菜銀牌，他的雞肉主菜也是做2種呈現，其中一種是紅糟雞肉慕斯捲。萬明錡指出，準備比賽過程，思考要如何增添雞肉慕斯味道，嘗試過多種不同調味方式，最後發現用紅麴酒、紅糟粉風味最好，雞肉泥加入開心果碎、紅麴酒做成慕斯，再撒上紅糟粉。他希望繼續挑戰更高層級國際賽事，締造好成績。

弘光科技大學餐旅管理系4名學生，日前參加香港國際美食大獎比賽，榮獲2面銀牌、3面銅牌。黃偉博奪得雞肉主菜銀牌、鱈魚主菜銅牌；萬明錡奪雞肉主菜銀牌；大一學生周子傑獲雞肉主菜銅牌；大二學生施凱揚獲雞肉主菜銅牌。

香港 蝸牛 美食

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