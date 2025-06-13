中大生前進阿曼實踐太空夢 為口袋衛星領域開疆闢土

國立中央大學太空科學與工程學系四年級學生陳翰琨，以「台紐探空驗證合作計畫」獲選教育部計畫支持，本月將啟程飛往中東阿曼，參與紐西蘭火箭公司PocketQube（口袋衛星）整合任務，為台灣口袋衛星領域開疆闢土。

中大指出，陳翰琨寫下多項紀錄，2022年獲立方衛星任務設計競賽第一名、2023年獲 NASA Rid the Rocket Challenge 第三名，並擔任印尼亞太區域太空論壇台灣代表，今年則創立探空隨筆（SIGHT Space）股份有限公司。

陳翰琨說，許多合作案需要用公司身份進行對話，因此選擇創立SIGHT Space公司。成立公司後，得以用更專業與持續的方式進行技術整合，也深入校園建立教材與課程平台，希望透過這次去阿曼任務，提供產品的飛行履歷，更有能力去教導與傳承。

本次阿曼任務，陳翰琨所主導的探空隨筆公司將五面配置應變感測器的口袋衛星送上火箭，目標是測量火箭上升過程中各種應力參數。他說，這次發射並非將衛星送入軌道，而是到約800公里的高度，測試是否能承受整個發射歷程的應力變化。

兩周的整合任務執中，陳翰琨將親自參與衛星與火箭的對接，因台灣尚未建立完整發射基地，若未來有機會推動類似項目，將有助於基地建設與選址評估，經驗對台灣極具價值。

早在參與此次任務前，陳翰琨就透過拉丁美洲太空挑戰賽，與巴西、巴拉圭等地團隊合作的經驗。

他說，國際合作中的文化與時差挑戰都需要高度彈性與規劃，遞交文件時還要考慮物流與對方條件，對開發周期有很大影響，甚至需要重新做決策與管理。儘管如此，過程中也感受到技術資料開源的益處，也促使自己願意將技術開源、共享，形成更多善循環。

陳翰琨表示，真正重要的不是飛上太空，而是讓更多熱愛太空的青年能提早踏出第一步，未來希望把經驗轉為更有系統的知識資產，幫助更多人早點實踐太空夢。

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