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南應大商設系國際賽常勝軍 義大利奪4獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
南應大鼓勵學生參賽、屢獲國內外設計大獎，發展個人特色與職場競爭力，畢業生就業選擇多。記者周宗禎／攝影
南應大鼓勵學生參賽、屢獲國內外設計大獎，發展個人特色與職場競爭力，畢業生就業選擇多。記者周宗禎／攝影

台南應用科技大學商品設計系連續14年新一代設計展競賽入圍全國第一、獎牌前3名。系上要求所有教師兼具業界經驗，多年來指導許多學生獲國內外競賽優勝、還沒畢業就被業界網羅。尤其鼓勵學生參賽、發展個人特色與職場競爭力，畢業生就業選擇多、不怕找不到好工作。

商設系學生是國際知名IF、紅點設計獎常勝軍，今年系主任陳中聖帶領設計團隊又在義大利國際設計大獎賽名列前茅，囊括1銀1銅1鐵1佳作獎佳績，預計7月於義大利米蘭頒獎及作品展出。校方說，因師資教學與學生、校友在各領域表現優異，商設系已成台灣設計教育重鎮。商設系老師連佳惠指導畢業班學生作品「Future Tense未來式—畢業專題形象設計」，參加2025 London Design Awards（倫敦設計獎）競賽，又獲活動廣告設計類金獎。

系主任陳中聖表示，學生只要有心學習，老師都會針對個人特質規畫教學重心，讓學生的獨特潛力發揮到最大。商設系跨系就讀學生多，就算高中不是設計本科畢業，因為真的有興趣也用心學習，多能順利畢業也找到熱愛的工作且表現優異。

校長楊正宏說，南應大「以創意連結世界，發展優質文創教學型，培育具人文科技素養及應用務實知能優秀人才。」商設系老師都兼具設計產業界豐富資歷，投注設計教育，用心教學傳授設計實務經驗，協助學生角逐不同類型賽事，連年榮獲國際設計獎項，為校爭光。

義大利 紅點設計獎 米蘭 新一代設計展

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