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遭駭客入侵取消入學資格 萬美玲籲台大正視提救濟機制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室

近日，台大光電研究所發生錄取報到網站疑似遭駭客入侵，導致一名陳姓同學碩士班資格被無預警取消，嚴重衝擊其就學權益。國民黨立委萬美玲今日表示，昨日接獲陳同學陳情，表達高度關切，並立即要求警方加速偵辦，更請教育部及台大校方針對此事件建立相關救濟機制，協助陳同學後續處理。

萬美玲提出三大訴求，為學生發聲、為制度把關。第一，要求台大盡速研議相關措施。針對疑遭受資安事件不當取消資格的學生，台大應立即研議相關救濟方案，並對此案保留錄取資格的可行性做出評估，且以警調釐清案件的偵辦結果作為依據，以避免造成無可挽回的結果。

萬美玲說，第二，徹底檢討資安問題。不能認為是單一個案而忽略資安防護的重要，應全面檢視學校各項資訊系統是否有資安弱點，強化伺服器防護與帳密驗證機制，並定期進行資安演練與漏洞修補，同時提升教職員與學生的資安意識，從根本避免類似事件再度發生。

萬美玲表示，第三，教育部應建立統一的校園資安救濟機制。針對此類「非可歸責於學生」的資安事件，教育部應明訂處理辦法與救濟機制，建立跨校通用標準，確保未來學生在遇到相似事件時能有所保障，而不是成為體制與資安漏洞下的受害者。

萬美玲進一步指出，根據警方目前調查，已初步掌握駭客IP位置來自中部南投，本案可能為外部人士入侵所致。同時，萬美玲也已要求警政署積極偵辦，加速釐清本案，提供學校評估與處理依據，以維護法治及當事人權益。

萬美玲認為，隨著科技與AI時代快速發展，個資外洩、帳號被盜用等資安事件只會越來越頻繁。這不再是偶發事件，而是所有學校都必須面對的結構性風險。她強調，台大身為我國第一學府，更應率先建立完善的資安應變與救濟機制，做出示範，讓學生在遇到無法歸責於自身的非法資安事件或駭客行為時，不會求助無門。

資安 萬美玲 台大

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