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讀歷史能賺錢？電機系男友看不起文組專業 網搖頭：情商太低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的「電機系」男友看不起她的「歷史系」專業。示意圖／ingimage
一名女網友的「電機系」男友看不起她的「歷史系」專業。示意圖／ingimage

每個科系都有自身的獨特之處，應該互相尊重。一名女網友發文，稱她的「電機系」男友看不起她的「歷史系」專業，並直言研界人文歷史沒有市場，這個世界還是要靠是用的東西才能生存，讓她忍不住直言：「他說他欣賞我，卻從不認同我的專業」。

一名女網友在Dcard發文，表示她目前就讀歷史系大四，男友是電機系碩班的學生，從前以為男友是少數懂文組內涵的男生，因為他時常會問她在看什麼書、在做什麼研究，但深入交流後，才發現完全不是如此。

原PO表示，她在研究清代邊疆治理時，男友毫無興趣地表示文組東西雖聽起來很詩意，但感性又抽象；當她申請歐洲歷史研究計畫時，男友又表示這種人文研究「沒市場」，感性雖重要，但世界是靠實用的東西運轉的，像他寫一個系統，幫公司省幾百萬，才是實質貢獻，讓原PO直言男友根本不認同她就讀的專業，說尊重她，卻一直用他自身的框架定義未來。

此文一出，不少網友批評男友情商太低，「妳男友情商也太低了吧」、「我是純文組，說實話妳男友是比較直接和情商不高」、「他根本不欣賞你，會貶低女生的人到底是想怎樣」、「那不叫尊重妳，那只是嘴上尊重妳，但心裡看不起妳」。

但也有網友認為男友說的話有道理，「妳男友雖然講得很難聽，但很現實，如果你們未來要結婚，那金錢的問題就是很現實的，沒有再跟妳談理想的」、「妳男友只是看這個世界，看的比較通透而已，除非妳家很有錢，不然在台灣畸形的工作環境，歷史系確實有很大的機會不太有發展空間」，「老實講他講的也是很現實，家裡如果沒背景還念文組，完全不擔憂未來的工作，這樣累的一定是另一半」。

男友 大學生 兩性關係

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