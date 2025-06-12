要我養？他嘆36歲女友想讀研究所 網指明路：念完加薪

36歲就讀研究所會太晚嗎？一名網友發文，稱她的36歲女友想讀研究所，希望原PO在她準備考試到念完研究所的期間能養她，對此，有不少網友建議能就讀「在職專班」，念完加薪沒有問題。

一名網友在PTT發文，表示他的36歲女友很希望能讀研究所，女友僅有大學畢業學歷，年薪大約70幾萬，工作性質像公務員，很難有升職或加薪的機會，目前的學歷也很難找到更好工作。

原PO表示，女友希望能給她一年時間，她要準備考研究所，從考試到念完這段期間，女友想要原PO來養她，對此，原PO詢問網友該勸女友放棄，還是找另外的工作呢？

此文一出，不少網友建議能夠讀在職專班，「應該不需要男友養？最理想當然是申請在職進修繼續工作，念完加薪」、「念在職是唯一解」、「想考就在職專班啊，都36歲了沒存款嗎」、「可以考慮碩專班」、「在職專班很多都是想升主管來念的，念一般碩士職涯會中斷，以後更難找好工作」、「念在職專班，一到五上班，禮拜五下班」。

也有網友認為36歲讀研究所的確太晚了，「36就算有學歷公司也會嫌年紀大」、「等她考上+畢業已經40歲了，你受得了嗎」、「畢業都快40了，你是公司會要這種的嗎，否則念完也不保證真能找到高薪工作」、「36歲已不是該重視學歷的年紀，除非是高階位置，需要學歷當門檻，不然找混得好的朋友內推比較有機會」、「這年紀學歷可能沒用了，原產業看的是資歷」。

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