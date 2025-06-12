產業尖兵計畫收萬元參訪艾司摩爾 卻在公司外淋雨還被保全驅趕

中正大學辦理勞動部產業新尖兵計畫，培訓30歲以下待業年輕人，財務金融學系張姓兼任助理教授承辦計畫領逾百萬元經費，帶團至南科半導體公司參訪，學員卻被拒之門外、淋雨散步，警衛還出來趕人，讓大家都氣炸。校方今表示，張姓助理教授參訪安排不當，將停止他執行計畫及開辦下期課程。

校方指出，發生參訪事件後，已請承辦單位盡速重新辦理參訪行程，學員都是30歲以下待業青年，預計7月重辦企業參訪行程，會詢問勞動部重辦參訪經費事宜，無論結果如何都會將企業參訪辦好，已請承辦單位成立小組，針對計畫執行情況及失職情形研議。

校方表示，勞動部核定今年接續2期課程，但要視這次事件處理情況，再決定是否由中正大學繼續辦理產業新尖兵計畫，另有關張姓助理教授缺失部分，因企業參訪行程安排不當，已停止他繼續執行計畫，也確定不會讓他開辦下期課程，相關程序與討論仍在進行中。

據了解，勞動部產業新尖兵計畫一期4至6個月，給予承辦教授1至2百萬元經費，張姓助理教授承攬8梯次，領了超過1千萬元，近日帶團參訪南科的荷蘭半導體製造商艾司摩爾公司，學員每人繳交1萬元參訪費用，不料全都被拒之門外，保全還以為是路人出來趕人，最後大家只能淋雨撐傘逛園區。

學員說，到艾司摩爾公司門口就被放下車，繞了周圍半小時，警衛還出來趕人，顯然沒有先跟對方公司聯絡，張姓助理教授在遊覽車上強調大公司不是隨便可參觀的，花錢參訪只能在園區散步，還被老師嗆聲「要抱怨是自由，但黃仁勳從不抱怨」，大家都氣炸了。

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