快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

中央擬修地方補助辦法 北市：越修越黑箱「肥中央、瘦地方」

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

產業尖兵計畫收萬元參訪艾司摩爾 卻在公司外淋雨還被保全驅趕

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學財務金融學系張姓兼任助理教授承辦勞動部計畫領逾百萬元經費，帶團參訪南科遭質疑未事先與企業溝通，學員全被拒之門外淋雨散步，校方將停止他執行計畫及開辦下期課程。記者黃于凡／翻攝
中正大學財務金融學系張姓兼任助理教授承辦勞動部計畫領逾百萬元經費，帶團參訪南科遭質疑未事先與企業溝通，學員全被拒之門外淋雨散步，校方將停止他執行計畫及開辦下期課程。記者黃于凡／翻攝

中正大學辦理勞動部產業新尖兵計畫，培訓30歲以下待業年輕人，財務金融學系張姓兼任助理教授承辦計畫領逾百萬元經費，帶團至南科半導體公司參訪，學員卻被拒之門外、淋雨散步，警衛還出來趕人，讓大家都氣炸。校方今表示，張姓助理教授參訪安排不當，將停止他執行計畫及開辦下期課程。

校方指出，發生參訪事件後，已請承辦單位盡速重新辦理參訪行程，學員都是30歲以下待業青年，預計7月重辦企業參訪行程，會詢問勞動部重辦參訪經費事宜，無論結果如何都會將企業參訪辦好，已請承辦單位成立小組，針對計畫執行情況及失職情形研議。

校方表示，勞動部核定今年接續2期課程，但要視這次事件處理情況，再決定是否由中正大學繼續辦理產業新尖兵計畫，另有關張姓助理教授缺失部分，因企業參訪行程安排不當，已停止他繼續執行計畫，也確定不會讓他開辦下期課程，相關程序與討論仍在進行中。

據了解，勞動部產業新尖兵計畫一期4至6個月，給予承辦教授1至2百萬元經費，張姓助理教授承攬8梯次，領了超過1千萬元，近日帶團參訪南科的荷蘭半導體製造商艾司摩爾公司，學員每人繳交1萬元參訪費用，不料全都被拒之門外，保全還以為是路人出來趕人，最後大家只能淋雨撐傘逛園區。

學員說，到艾司摩爾公司門口就被放下車，繞了周圍半小時，警衛還出來趕人，顯然沒有先跟對方公司聯絡，張姓助理教授在遊覽車上強調大公司不是隨便可參觀的，花錢參訪只能在園區散步，還被老師嗆聲「要抱怨是自由，但黃仁勳從不抱怨」，大家都氣炸了。

摩爾 半導體 勞動部

延伸閱讀

涉假冒黃仁勳投資詐騙上千萬 藝人劉香君老公20萬交保

黃仁勳：歐洲蓋20座AI工廠 這項科技已到轉捩點

輝達CEO黃仁勳：要在歐洲蓋20座AI工廠 量子運算走到轉捩點

冒名黃仁勳詐千萬警逮6人 女星丈夫李能謙堅稱均合法

相關新聞

考前非得爆肝？他改早起讀書效率奇佳 熬夜大軍揭難改原因：會有錯覺

熬夜讀書和早起讀書，何者較有效率呢？一名男網友發文，稱他原本也習慣熬夜準備考試，直到考試翻車後，才改成早起讀書，不僅精神意外地好，頭腦也更清醒，於是詢問網友：「為什麼考試大家都愛熬夜呢？」。

讀歷史能賺錢？電機系男友看不起文組專業 網搖頭：情商太低

每個科系都有自身的獨特之處，應該互相尊重。一名女網友發文，稱她的「電機系」男友看不起她的「歷史系」專業，並直言研界人文歷史沒有市場，這個世界還是要靠是用的東西才能生存，讓她忍不住直言：「他說他欣賞我，卻從不認同我的專業」。

要我養？他嘆36歲女友想讀研究所 網指明路：念完加薪

36歲就讀研究所會太晚嗎？一名網友發文，稱她的36歲女友想讀研究所，希望原PO在她準備考試到念完研究所的期間能養她，對此，有不少網友建議能就讀「在職專班」，念完加薪沒有問題。

產業尖兵計畫收萬元參訪艾司摩爾 卻在公司外淋雨還被保全驅趕

中正大學辦理勞動部產業新尖兵計畫，培訓30歲以下待業年輕人，財務金融學系張姓兼任助理教授承辦計畫領逾百萬元經費，帶團至南...

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：下周開會、可能暫保留資格

有學生的台大碩士班資格疑遭不明人士放棄報到，懷疑系統有駭客入侵。對此，台大今再澄清，並非有駭客入侵，放棄錄取需附上身分證...

嘉大成大跨校系學生團隊 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名

嘉義大學行銷與觀光管理學系大四許雯硯、李昱禛、植物醫學系大四蔡宗學、財務金融學系大三游筌凱，與成功大學交通管理科學系大三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。