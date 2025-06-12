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生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：下周開會、可能暫保留資格

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
有學生指他的台大碩士班正取生資格，遭不明人士冒名竄改、放棄報到。台大今再澄清，並非有駭客入侵，放棄錄取需附上身分證影像檔。圖／聯合報系資料照片
有學生指他的台大碩士班正取生資格，遭不明人士冒名竄改、放棄報到。台大今再澄清，並非有駭客入侵，放棄錄取需附上身分證影像檔。圖／聯合報系資料照片

有學生的台大碩士班資格疑遭不明人士放棄報到，懷疑系統有駭客入侵。對此，台大今再澄清，並非有駭客入侵，放棄錄取需附上身分證影像檔。台大接下來會召開校內會議討論，為維護考生權益，可能暫時保有錄取資格，最後再視檢警調查結果處理。

一名學生指稱他的台大碩士班正取生資格，遭不明人士冒名竄改、放棄報到，導致學籍被取消，懷疑台大系統遭駭客入侵，因此報警。

對此爭議，台大註冊組組長李宏森說，台大會在下周盡快召開校內招生委員會，朝向維護考生權益的角度做討論，討論結果若同意，會暫時讓考生留有錄取資格，維護學生權益。但這會牽涉到增額的問題，所以台大會同時向教育部報告。該生日前已向警方報案，李宏森表示，調查結果不會這麼快出來，學校最終會視調查結果做最後處理。

李宏森另強調，並非有駭客駭入學校系統，因學生放棄錄取資格的話，除了帳號密碼登入，還需上傳身分證影像檔。不過，台大的系統中從來不會有考生的身分證影像資料。

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