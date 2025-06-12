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嘉大成大跨校系學生團隊 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供
嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供

嘉義大學行銷與觀光管理學系大四許雯硯、李昱禛、植物醫學系大四蔡宗學、財務金融學系大三游筌凱，與成功大學交通管理科學系大三蔡承珈等5名大學生，跨校系組成「成嘉綠葉」團隊，參加2025年第22屆「ATCC全國大專院校個案大賽」，日前在「台灣高鐵組」參賽219隊脫穎而出，榮獲該組全國第2名。

「成嘉綠葉」團隊設計1日體驗行程，團隊成員導覽數十名報名民眾實際走訪台中大坑步道，利用空拍機拍攝剪輯成近5分鐘成果影片。影片公開播映後，行銷企劃發想與製作品質，獲得某上市企業集團旗下公司肯定，主動接觸團隊洽談合作可能性，希望借重學生行銷創意，提升企業行銷有效性，促成合作。

連續舉辦22屆的ATCC全國大專院校個案大賽，是國內大專院校學子高度關注重量級商業個案競賽。今年提供競賽命題企業有華碩、遠傳、新北市府、台灣高鐵及弘道老人福利基金會，性質多元。競爭最激烈是首度參與ATCC個案競賽的台灣高鐵，共計219個隊伍報名參加「台灣高鐵組」個案競賽，有「死亡之組」暱稱。

嘉大與成大5名學生組成「成嘉綠葉」團隊，在嘉大行銷觀光系主任李爵安及教授蕭至惠指導下，為高鐵提出「高鐵渡小岳健行護照」提案，內容為旅客打造認證式綠色旅行體驗，團隊走訪台中大坑步道，設計1日體驗行程，上架高鐵網站販售；推出的「健行護照」認證機制，為綠色體驗行程增添收藏價值及參與感，提案獲高鐵與知名運動軟體業者Walkii肯定，認為具商業潛力。最後脫穎而出，榮獲台灣高鐵組全國第2名佳績。

蕭至惠說，ATCC22屆賽事，嘉大隊伍都沒缺席，多支隊伍名列前茅，讓人感動的是，「成嘉綠葉」全部大學生組隊，頂住壓力與全國各大學優秀大學生研究生隊伍競逐，獲獎將成為他們學習及進入職場最大養分。

嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供
嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供
嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供
嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供
嘉大成大跨校系學生團隊， 榮獲ATCC全國個案大賽台灣高鐵組第2名。圖／嘉大提供
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