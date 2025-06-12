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考前非得爆肝？他改早起讀書效率奇佳 熬夜大軍揭難改原因：會有錯覺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友原本習慣熬夜準備考試，直到考試翻車後才改成早起讀書。示意圖／Ingimage
一名男網友原本習慣熬夜準備考試，直到考試翻車後才改成早起讀書。示意圖／Ingimage

熬夜讀書和早起讀書，何者較有效率呢？一名男網友發文，稱他原本習慣熬夜準備考試，直到考試翻車後，才改成早起讀書，不僅精神意外地好，頭腦也更清醒，於是詢問網友：「為什麼考試大家都愛熬夜呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示很多人考試前都喜歡「熬夜讀書」，他原來也是熬夜大軍的一員，直到某次熬夜讀書考試翻車，才驚覺自己走錯了方向，決定改成「早起讀書」，將鬧鐘調到5點起床讀書。

原PO表示，自從早起讀書後，精神意外地好，頭腦也更加清晰，雖然讀的書沒有改變，同樣也有時間上的壓力，但讀書效率明顯更高。原PO最後也直言，考試需要的是「清楚的腦袋」，而不是「燒乾的肝臟」。

此文一出，不少網友認為熬夜的原因是感覺時間較多，或單純起不來，「熬夜會使人出現擁有更多的時間的錯覺」、「別人我不知道，但我是因為起不來」、「如果是要早起讀可能因為太累爬不起來，而且效率也不好」、「因為放到隔天會怕睡過頭或有賴床可能性」、「爬不起來的恐懼，與面對要爬起來那刻的煎熬與掙扎」。

也有網友分享熬夜讀書、早起讀書的經驗，「我有一次要學熬夜大軍，結果後來不小心睡著，連期末考都睡掉了」、「我本來也是熬夜的一員，但因為熬夜讀書到凌晨4點左右會開始精神不濟，所以後面就改成早起，至少睡3小時以上，對身體的負擔較輕」、「我也是早起派，完全不懂為什麼晚上念書，我一熬夜頭就痛得要死又全身痠痛，早起才健康」。

熬夜 期末考 大學生

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