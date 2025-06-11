AI法律基金會攜手中正法學院 探索未來應用與法制發展

為因應AI未來應用新趨勢及法制面臨全新之挑戰，提供學生AI應用及法制發展最新知識，由永齡教育基金會、人工智慧法律國際研究基金會與中正大學合作開設「AI未來應用與趨勢探索」講座系列課程。本課程由中正大學法學院設計，通識教育中心協同辦理，透過跨領域專業師資群，培育學生熟悉AI未來運用趨勢以及法制因應之專業能力，以培養能掌握AI跨領域應用之專業人才。

這次的課程共分為15個主題，分別為「AI法制與人才監管」、「AI勞動法制挑戰」、「AI時代租稅法制革新」、「AI時代智慧財產法因應」等，每單元邀請校內外教授及專家輪流授課。課程結束後並舉辦學術研討會及學習成果發表會。

成果發表會特別邀請人工智慧法律國際研究基金會董事長朱兆民及永齡教育基金會總監許博云開場致詞。朱兆民表示，AI的時代，尤其2023年ChatGPT形成之後發展有重大的變革，AI將來運用在我們生活裡面，不管社會、文化、法律，將來都離不開AI的影響，當然對生活有很大的便利、很大的進步，另外也可能造成我們的風險，所以整個AI從運用改善生活，到風險控管，就是未來必須研究或者研討的方向。

許博云也說，這個計劃的起心動念源自於永齡自2019年起嘗試推出以高中同學為對象的AI教科書，其後也於2023年，邀請OpenAI創辦人奧特曼、吳恩達、李傑齊聚臺灣舉辦大型論壇，希望同步帶動臺灣本地與世界的AI發展交流。後續基金會也邀請各學者合作撰寫給大學生的AI應用科普書，進而衍生成為本次四校聯合的AI發展趨勢探索的課程，期望將AI的應用知識帶入校園與未來的職場，也期望本日活動不只是學期的句點，也同樣是新的里程碑。

這次的課程吸引企管、理工、歷史、中文、數學、教育等多元背景學生參與修課，學生成果發表主題非常多元，分別為「AI技術革新，自駕車時代」、「AI在教育領域研究與發展」、「AI倫理議題與資料共享爭議探討」、「AI應用與未來趨勢發展」等，每場次皆邀集相關領域專家進行評審，為提升AI應用與法制教育寫下嶄新的一頁。

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