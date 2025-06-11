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鑽研空汙減廢促循環經濟 中山大學林淵淙獲傑出工程教授獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學環境工程研究所特聘教授、新興汙染物研究中心主任林淵淙。記者郭韋綺／攝影
國立中山大學環境工程研究所特聘教授、新興汙染物研究中心主任林淵淙。記者郭韋綺／攝影

中國工程師學會傑出工程教授獎揭曉，國立中山大學環境工程研究所特聘教授、新興汙染物研究中心主任林淵淙，以綠色能源與節能技術、廢棄物減量與再利用、空氣汙染防治的專長與經驗，長期於工程教育、研究創新及實務應用的卓越貢獻獲獎，並獲總統表揚。

對於此次獲獎，林淵淙表示，很榮幸且意義非凡，「這個獎項不僅屬於我個人，更屬於我們整個團隊」，未來將持續致力於工程教育與研究，期許能培育更多優秀人才，貢獻社會與產業發展。

林淵淙2008年起任教於中山大學，研究專長涵蓋綠色能源、空氣汙染防治、節能減碳、資源循環再利用、空氣毒物學及環境賀爾蒙監測等領域，學術成果豐碩，近年在環境與能源工程類國際頂尖期刊發表多篇高影響力論文，廣獲國內外肯定。

林淵淙擔任國科會環工學門召集人、中華民國環境工程學會理事及台灣氣膠研究學會監事等職務，多次主持經濟部、環境部及國科會等大型研究計畫，研究涵蓋生質能回收、全氟烷基化合物（PFAS）去除、飛灰再利用、電池金屬回收、空氣品質監測及健康風險評估等，實踐學術、產業及公共治理的多方連結。

除學術研究，亦積極參與公部門政策與地方治理，曾任台南市政府環保局長，將多年研究成果實踐於政策執行，帶領團隊推動台南市空汙治理、再生資源利用及環境韌性提升等工作，推動綠色永續，產官學界跨域協作經驗豐富。

傑出工程教授獎每年由各大工程學術機構推薦遴選，為國內工程領域重要榮譽，表揚我國工程實務或工程教育有傑出貢獻大專校院教授，是極具指標性的個人榮譽。

綠色 空氣汙染 團隊

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