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拓展氣候變遷研究 台灣極地研究中心加入北極大學聯盟

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立中央大學臺灣極地研究中心（TaiPI），經過長時間的努力，成功申請加入北極大學聯盟。圖／中大提供
國立中央大學臺灣極地研究中心（TaiPI），經過長時間的努力，成功申請加入北極大學聯盟。圖／中大提供

國立中央大學今天表示，所屬的台灣極地研究中心（Taiwan Polar Institute，簡稱 TaiPI）已成功申請加入北極大學聯盟（University of the Arctic，簡稱 UArctic），希望藉此與國際極地研究社群建立緊密合作，拓展台灣在極地科學、氣候變遷與環境永續議題的國際參與。

UArctic由北極地國家與國際合作夥伴共同組成的教育與研究網絡，致力於促進永續北極的高等教育與科研發展，現有超過200個成員，涵蓋大學、研究機構及原住民組織。台灣極地研究中心於今年2月起開始接洽UArctic，近日經全會員3分之2以上投票同意，正式申請加入。

中央大學台灣極地研究中心倪春發主任表示，申請的過程充滿挑戰，要讓會員學校了解台灣的貢獻非常不容易，都要感謝極地研究國際夥伴及科學外交倡議者的推薦，未來將以「學術研究推動者」與「區域對話促進者」角色參與 UArctic，協助開發極地氣候變遷研究。

倪春發指出，台灣雖處亞熱帶地區，但在氣候韌性、原住民議題與地球科學相關的生態治理等方面，與北極地區面臨的議題有高度共鳴。副主任錢樺則認為，成為UArctic正式會員，可以為台灣創造更多國際合作空間、獲得更多的尊重。

TaiArctic境外工作站主任張文和則談到，科學研究無國界，資源互換、機會意見交流是關鍵的第一步，感謝國家海洋研究院大力合作與支持，其所設立在Longyearbyen，Svalbard（朗伊爾城斯瓦爾巴）的TaiArctic台灣極地研究中心境外工作站，作為科研觀測與技術實驗的基地，工作站也將成為UArctic國際夥伴交流互動的據點。

台灣極地研究中心預計在6月16日於台北南港南港展覽館一館舉辦的「2025台灣年度地球科學聯合學術研討會」（2025 TGA），分享TaiPI現況、科研相關工作。

科學 極地 北極

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