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台大準碩士生遭冒名放棄報到丟學籍 龜山警：搞鬼IP位置在南投縣

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市龜山警分局證實，上周已接獲陳生報案提告妨害電腦使用罪的單一窗口通知，但仍需有正式筆錄才能製作公文去函南投查出IP位置，並找出上網登入竄改資料者到案說明。記者陳恩惠／攝影
桃園市龜山警分局證實，上周已接獲陳生報案提告妨害電腦使用罪的單一窗口通知，但仍需有正式筆錄才能製作公文去函南投查出IP位置，並找出上網登入竄改資料者到案說明。記者陳恩惠／攝影

國立暨南國際大學陳姓畢業生3月下旬，獲悉已錄取終極目標的台灣大學碩士班，立刻上網完成報到，之後獲選為某實驗室研究生，月初突遭冒名竄改「放棄報到」丟了學籍，他求助無門先報警；龜山警方初步清查，IP位置在南投，將調閱使用者資料通知到案。

龜山分局說，陳生本月2日深夜獲悉，遭人冒名登入台大碩士班正備取生網路報到系統，竄改他的資料，讓他由正取生變成放棄報到生，隨即耗費整夜回想相關時間序，3日一早前往台大教務處查詢，當得知入口系統顯示由早先「完成報到」，被修改為「放棄」的正確時間點為上月23日下午3時16至17分之間，陳生立即澄清，當時他正從板橋搭太魯閣號往宜蘭探親，根本不可能上網取消。

由於台大教務處老師告知，報到入口網站已執行錄取取消，那陳生既然已非台大正取碩士生，究竟是他自己取消或遭駭客入侵將完成修改成取消的部分也愛莫能助，陳於是趕緊向北市警中正二分局思源街派出所提告「妨害電腦使用罪」，希望警方幫他揪出故意弄他、害他丟掉正取生資格的不肖分子。

龜山警方表示，陳生在北市完成報案程序，偵查隊也同步收到陳提告的單一窗口通報表，陳生也同時向住家轄區警方陳情台大入學報到系統遭駭竄改資料一事，承辦偵查佐5日通知陳生到分局協助，並根據台大教務處提供入口網站該筆IP位置，初步顯示在南投縣，將待收到北市製作的報案筆錄及台大提供的資料，正式行文向南投查詢並確認身分後，才能通知可能疑犯到案釐清說明。

台大 南投縣 北市

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