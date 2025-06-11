台灣極地研究中心加入北極大學聯盟 拓國際合作

中央大學率先跨足北極科學研究，經過長時間努力，中央大學台灣極地研究中心近日成功申請加入北極大學聯盟，可望與國際極地社群建立更緊密合作，拓展極地科學研究影響力。

中央大學今天發布新聞稿指出，北極大學聯盟是由北極地國家與國際合作夥伴共同組成的教育與研究網絡，致力促進永續北極的高等教育與科研發展，現有超過200個成員，涵蓋大學、研究機構及原住民組織。

中央大學台灣極地研究中心今年2月參加日本北海道大學舉辦的第1屆亞洲極地論壇，開始與北極大學聯盟接洽，並於6月8日在芬蘭舉行的年度會議中極力爭取，經過全會員2/3以上投票同意，中央大學台灣極地研究中心正式加入北極大學聯盟。

中央大學台灣極地研究中心主任倪春發表示，申請過程充滿挑戰，要讓會員學校了解台灣的貢獻實屬不易，感謝極地研究國際夥伴及科學外交倡議者推薦；未來將扮演「學術研究推動者」與「區域對話促進者」雙重角色，憑藉台灣極端氣候科研與觀測專長，協助極地氣候變遷研究。

中央大學台灣極地研究中心副主任錢樺認為，此次能突破學術外交瓶頸，成為北極大學聯盟正式會員，可為台灣創造更多國際合作空間，獲得更多的尊重。

台灣極地研究站境外工作站主任張文和坦言，作為第一批踏上極地研究的成員，這條路不好走，但科學研究無國界，資源互換、機會意見交流是關鍵的第一步；台灣極地研究站境外工作站作為科研觀測與技術實驗的基地，未來也將成為北極大學聯盟國際夥伴交流互動的據點。

台灣極地研究站（TaiArctic）是由中央大學、海洋研究院與波蘭哥白尼大學合作設置，於台灣時間2022年6月25日在北極的冷岸群島揭牌成立。

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