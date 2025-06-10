耗資近7億！金大學生三舍動土 600床紓解學生住宿壓力

國立金門大學今天舉辦「學生三舍新建工程」動土典禮，由校長陳建民親自主持，率領一級主管與金門縣副縣長李文良、議員蔡其雍及多位貴賓共襄盛舉；新宿舍總工程預算近7億，預計於910日曆天內完工，完工後將提供600床，紓解學生住宿壓力。

此次新建工程以Sporty Bar為核心活動空間，規劃閱讀區、小廚房、放映廳、交誼廳、戶外景觀與多項公共設施，打造融合休憩與學習的多元宿舍空間。金大校長陳建民表示，學生三舍的啟動象徵學校邁向優質校園與全人教育願景的重要一步，宿舍不僅解決床位需求，更融入共享、自習與心理輔導功能，創造學習與生活一體化的環境。

動土典禮現場貴賓雲集，包括金門縣政府副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣議員蔡其雍、金大校友會理事長李光杏、副理事長李鍾靈及工程承攬單位禾宏營造總經理許堅墩與設計建築師邱文傑等人共同祈願工程順利、校運昌隆。

李文良表示，此宿舍外觀現代且內部智慧化，完工後將成為金門具代表性的校園建築，並期許工程如期如質完成，他也以自己是金大教師的身分表達對此工程的高度肯定與祝福。

蔡其雍議員指出，自己長期支持此案，在學校提出計畫後即協助教育部爭取核定，他強調未來只要學校有需要，將持續提供支援，對於校方及相關單位的努力與協作，他表達高度肯定，期盼完工後能為師生提供嶄新優質的住宿體驗。

金大說明，此工程總經費為新台幣6億9379萬1420元，其中教育部補助4379萬1420元，自籌款為6億5000萬元。由禾宏營造得標，總金額為6億2589萬元，建築設計則由邱文傑建築師事務所負責。新宿舍為地下一層、地上七層的鋼筋混凝土建築，總樓地板面積10512平方公尺，預計提供600床位。

國立金門大學表示，未來將持續秉持以學生為核心的理念，打造兼具人文關懷與永續發展的校園環境，提供更完善的學習與生活空間，實踐高等教育的公共服務使命。 國立金門大學今天舉辦「學生三舍新建工程」動土典禮，校長陳建民率與會貴賓一起上香祈福。記者蔡家蓁／攝影 國立金門大學今天舉辦「學生三舍新建工程」動土典禮，與會貴賓在動土的金鏟上簽名。記者蔡家蓁／攝影 國立金門大學今天舉辦「學生三舍新建工程」動土典禮，校長陳建民特別致贈紅包給到場演出的天震堂醒獅團。記者蔡家蓁／攝影 金門縣議員蔡其雍指出，自己長期支持此案，在學校提出計畫後即協助教育部爭取核定，他強調未來只要學校有需要，將持續提供支援。記者蔡家蓁／攝影

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