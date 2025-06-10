3校區畢業典禮僅能看直播！畢業生批「學費沒少繳」 高雄科大回應了

國立高雄科技大學14日即將舉行畢業典禮，有畢業生爆料，今年校方僅規畫建工、燕巢校區「實體畢業典禮」，第一、旗津及楠梓校區只能「觀看直播」，批評畢典不公。對此校方回應，原本考量蝴蝶颱風動向，做出主副場地連線畢典，將再評估各方案作出決議。

高科大在併校後，5個校區分散不同地點，每年畢業生多達8000人，有畢業生在「爆料公社」爆料，高科大只規畫建工、燕巢畢業生到建工校區參加實體畢業典禮，至於其他3校區觀看直播，把畢業生分為「能進主場館的」和「只能看直播的」，非常不合理。

畢業生提到，「我們的學費沒有少繳，對學校的貢獻與認同不曾少過，連親身參與、踏上舞台接受祝福的資格都沒有？」、「像局外人一樣被排除在外，這不是慶典，這是對我們情感的公開凌遲！」

畢業生強調拒絕成為被校方定義「直播觀眾」，表示「我們是堂堂正正、完成了所有學業要求的高科大畢業生，有權利、也理應得到一個完整、公平、且充滿尊嚴的畢業典禮。」並要求廢除「主場館v.s.看直播」的方案。

校方說明，這次慶典面臨颱風預報挑戰，首次啟動雨天備用方案，造成師生困擾深感抱歉，目前仍密切掌握颱風生成及動向，大方向仍以實體舉辦為目標，晴天或雨天方案都有配套的實體典禮，並運用主副場地連線畢典流程。

校方表示，籌備團隊將針對各種配套方案召開會議討論，14日將採取最大原則，當天除非宣布颱風停班停課，否則仍維持，另外也會最大程度維持晴天方案，歡迎各校區師生及家長共聚主場地校區同樂。

校方並說，今年同步準備各校區副場地布置及典禮流程，如受天候影響必須採取雨天方案時，則採取主場地、副場地混成模式辦理，典禮流程五校區統一，連線舉辦，部分橋段由主場地聯播，部分橋段如進場、撥穗等由各校區實體進行。

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