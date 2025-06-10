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東海大學攜喬治亞理工簽3協議 共建智慧製造與AI實驗園區

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學與美國喬治亞理工，攜手藍濤亞洲總裁黃齊元所創立的亞橋教育基金會，共同打造「智慧製造與AI實驗園區」，並導入六大國際認證課程。圖／東海大學提供
東海大學與美國喬治亞理工，攜手藍濤亞洲總裁黃齊元所創立的亞橋教育基金會，共同打造「智慧製造與AI實驗園區」，並導入六大國際認證課程。圖／東海大學提供

東海大學美國喬治亞理工學院今簽署三項戰略合作協議，攜手藍濤亞洲總裁黃齊元所創立的亞橋教育基金會，共同打造結合教育、研發與應用的「智慧製造與AI實驗園區」，並同步導入六大國際認證課程，為台灣工程教育立下新標竿。

東海大學與美國喬治亞理工學院簽署三項戰略合作協議，包括由東海大學、喬治亞理工與亞橋教育基金會三方共建 OIP聯合創新實驗場域；由喬治亞理工終身學習學院（GTPE）與東海推廣部簽署國際課程授權合作；亞橋教育基金會與東海推廣部簽署課程推廣與成果展示中心建置協議，形成涵蓋研發、教學、實作與推廣的完整鏈結。

東海大學校長張國恩指出，這不只是簽約，更是一次結構性的國際教育創新實驗。「東海不再只是輸出人才，更要輸入世界頂尖課程與資源，讓台灣教育現場真正連結全球工業創新前線。」

藍濤亞洲總裁黃齊元說，他們所投入的不僅是一個園區，更是一個可擴散、可實踐的教育創新模型。從資源整合、空間建構到課程推進，期待打造一個能真正對接產業需求、提升國際競爭力的人才訓練平台。

台中市副市長鄭照新今也出席簽約儀式，他說，東海大學與喬治亞理工學院的合作，不僅是國際高教聯盟的一大步，更將台中推向成為機器人製造與設計創新的核心平台。

東海大學指出，「智慧製造與AI實驗園區」預計設置 AI 研發應用中心、智慧製造實驗產線、智慧物流模擬空間、OIP跨域創新場域與成果展示中心等五大功能區，形構亞洲新一代教育與產業融合的旗艦示範基地。

東海大學推廣部主任蔡坤霖說，作為首波重點課程，東海與喬治亞理工將推出「PI（Physical Internet）實體互聯網架構師認證」。課程由喬治亞理工PI團隊與亞橋基金會共同設計，培育能掌握去中心化供應鏈、ESG導向與低碳轉型挑戰的關鍵設計與決策人才。

蔡坤霖說，課程融合線上、實體、專案實作與成果答辯，將於喬治亞理工與東海校園雙軌實施，適合企業CXO、技術長、政策制定者與物流產業負責人修習。

東海大學與美國喬治亞理工學院今簽署三項戰略合作協議。圖／東海大學提供
東海大學與美國喬治亞理工學院今簽署三項戰略合作協議。圖／東海大學提供

美國 競爭力 東海大學

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