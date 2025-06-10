快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

再窮也要讀台大醫學系！名醫曝辛酸求學史「吃泡麵度日也值得」

聯合新聞網／ 綜合報導
沈政男醫師表示，台大院系資源完整優質，絕對不要因為沒錢就不去讀台大。示意圖／Ingimage
沈政男醫師表示，台大院系資源完整優質，絕對不要因為沒錢就不去讀台大。示意圖／Ingimage

大學是多數人學歷生涯的終點，而學校的優劣，往往直接影響求職市場上的第一張門票。名校猶如入場券，為人生的起步增添一層保障。近日，一名雲林高中生，雖然努力苦讀順利錄取台大，卻因家庭經濟困難，一度考慮放棄入學，改讀家鄉附近的大學，最終在學校、家人勸說及校友資助下，才決定北上就讀台大。這段經歷勾起了知名醫師沈政男的回憶，在臉書分享自己年輕時曾面臨的相似掙扎。

沈政男提到，他高中二年級時，父親突然過世，家中僅剩八萬元存款。立志當醫生的他，首次聯考失利，儘管仍有優秀校系可選，他毅然決定重考。然而，家裡經濟狀況根本無法負擔補習費。幸運的是，他找到一家補習班，針對成績不錯的考生免費提供課程，並每月補助五千元營養費。最終，他成功考上台大醫學系，該補習班更直接資助他七年學雜費。

「錢的事情，都可以想辦法！」談到當年的生活費，沈政男坦言靠著住校省下房租，伙食費則依靠清寒補助與打工支撐。他半開玩笑說，若換作現在，自己大概會去跑外送。回顧在台大的學習歷程，沈政男特別強調，台大最大的優勢在於院系資源完整，但不少學生卻僅專注於本科系學習，忽略了跨院系的資源。他自豪表示，當年自己修滿了三倍的畢業學分，充分運用校內資源。

最後，沈政男語重心長地勉勵學子：「絕對不要因為沒錢不去讀台大，台大絕對值得你吃泡麵度日也要去讀。」他也祝福這位雲林學生，堅信「幾十年後，絕對不會後悔」。

醫學系 補習 沈政男 台大

延伸閱讀

一周只上班4天、月薪4萬還準時下班？ 網：真的有這種神職缺

早一年有差？他不解一堆人選爛科系提早就業 網揭殘酷面：延畢是無能

教授當場丟論文進ChatGPT 學生傻眼：不怕被拿去訓練AI？

歐洲窮遊去哪？小資男存11萬想「獨旅慢活」 內行推寶藏國家：吃住便宜

相關新聞

再窮也要讀台大醫學系！名醫曝辛酸求學史「吃泡麵度日也值得」

大學是多數人學歷生涯的終點，而學校的優劣，往往直接影響求職市場上的第一張門票...

東海大學攜喬治亞理工簽3協議 共建智慧製造與AI實驗園區

東海大學與美國喬治亞理工學院今簽署三項戰略合作協議，攜手藍濤亞洲總裁黃齊元所創立的亞橋教育基金會，共同打造結合教育、研發...

大葉今獲捐25萬助學弱勢 打卡熱點「愛心樹」二次冠名

大葉大學校園外有數棵小葉榕交纏長成愛心形狀，躍登打卡熱門景點，校方順勢自去年起舉辦愛心樹助學冠名活動，今年再獲捐款，彰化...

紀念暨大副教授陳依蓉 父捐200萬設清寒獎學金

暨南大學資工系副教授陳依蓉去年因病離世，其父陳信雄將對愛女的思念，昇華為對學子的關懷，捐贈200萬元為資工系設立「陳依蓉...

逢甲發千字文說明 曝男大生原答應不出席畢典…最終反悔現身

台中逢甲大學機電系6日舉辦畢業典禮，因2名學生疑涉性平事件皆到場，引發家長不滿，畢典最終被迫取消。逢甲大學今發出千字聲明...

從茶園走向世界舞台 中華大學獲第一屆亞太責任展演獎

中華大學以USR計畫「馥活茶花 智慧創生」榮獲2025年「第一屆亞太責任展演獎（Asia Pacific Respons...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。