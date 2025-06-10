再窮也要讀台大醫學系！名醫曝辛酸求學史「吃泡麵度日也值得」

大學是多數人學歷生涯的終點，而學校的優劣，往往直接影響求職市場上的第一張門票。名校猶如入場券，為人生的起步增添一層保障。近日，一名雲林高中生，雖然努力苦讀順利錄取台大，卻因家庭經濟困難，一度考慮放棄入學，改讀家鄉附近的大學，最終在學校、家人勸說及校友資助下，才決定北上就讀台大。這段經歷勾起了知名醫師沈政男的回憶，在臉書分享自己年輕時曾面臨的相似掙扎。

沈政男提到，他高中二年級時，父親突然過世，家中僅剩八萬元存款。立志當醫生的他，首次聯考失利，儘管仍有優秀校系可選，他毅然決定重考。然而，家裡經濟狀況根本無法負擔補習費。幸運的是，他找到一家補習班，針對成績不錯的考生免費提供課程，並每月補助五千元營養費。最終，他成功考上台大醫學系，該補習班更直接資助他七年學雜費。

「錢的事情，都可以想辦法！」談到當年的生活費，沈政男坦言靠著住校省下房租，伙食費則依靠清寒補助與打工支撐。他半開玩笑說，若換作現在，自己大概會去跑外送。回顧在台大的學習歷程，沈政男特別強調，台大最大的優勢在於院系資源完整，但不少學生卻僅專注於本科系學習，忽略了跨院系的資源。他自豪表示，當年自己修滿了三倍的畢業學分，充分運用校內資源。

最後，沈政男語重心長地勉勵學子：「絕對不要因為沒錢不去讀台大，台大絕對值得你吃泡麵度日也要去讀。」他也祝福這位雲林學生，堅信「幾十年後，絕對不會後悔」。

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