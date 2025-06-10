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大葉今獲捐25萬助學弱勢 打卡熱點「愛心樹」二次冠名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學副校長葉釋仁副校長代表學校致贈小愛心樹模型給楊曜聰（右）。記者簡慧珍／攝影
大葉大學副校長葉釋仁副校長代表學校致贈小愛心樹模型給楊曜聰（右）。記者簡慧珍／攝影

大葉大學校園外有數棵小葉榕交纏長成愛心形狀，躍登打卡熱門景點，校方順勢自去年起舉辦愛心樹助學冠名活動，今年再獲捐款，彰化縣醫療器材商業同業公會今捐贈25萬元，協助大葉弱勢學生安心就學。

大葉校長方文昌與縣醫療器材公會理事長楊曜聰，一起為愛心樹打卡地標掛上「愛心」標誌，象徵點亮未來希望，副校長葉釋仁副校長代表學校致贈小愛心樹模型給楊曜聰，感謝他和醫療器材公會發揮愛心助學。

「教育可以翻轉人生。」縣醫療器材公會理事長、大葉校友總會前理事長楊曜聰說，私校弱勢學生人數比國立學校的多，愛心樹助學冠名傳遞社會的溫暖與鼓勵，希望拋磚引玉激勵更多企業與社會力量投入，減輕學生求學過程的經濟壓力，感受愛與希望，創造青年未來的更多可能性。

大葉校友總會理事長徐炳欽也說，校友就是學弟妹的最堅強後盾，學長姐都很幫助樂於幫助學弟妹，期盼學弟妹日後有能力，持續形成愛與善的循環。

學生代表運動健康管理學系吳敏嘉感謝大葉「完善弱勢助學計畫」，讓她可以專心學習，並在老師輔導下考證照，因有證照，讓她大三即成為有氧運動團課教練，對以後就業很有信心。

大葉校長方文昌表示，「大葉愛心樹」是榕樹自然形成的心型樹景，藉由冠名揭牌儀式讓它成為愛與希望的象徵，校友總會前理事長楊曜聰自2018年起，每年捐款響應助學計畫，感謝今年他和彰化縣醫療器材公會響應愛心樹冠名計畫，此舉不僅代表校友對母校的深厚情誼，更展現企業對教育平權的實質支持。

彰化縣大葉大學校園外數棵小葉榕交纏長成愛心樹，成為熱門打卡景點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大葉大學校園外數棵小葉榕交纏長成愛心樹，成為熱門打卡景點。記者簡慧珍／攝影

楊曜聰 捐款 愛心 大葉大學

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