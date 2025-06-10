快訊

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

MLB／國西雙強2025首度駁火就激戰 道奇延長10局1分差險勝教士

派兵進駐洛杉磯！加州正式提告川普 范斯：總統絕不會退縮

聽新聞
0:00 / 0:00

紀念暨大副教授陳依蓉 父捐200萬設清寒獎學金

中央社／ 南投10日電
國立暨南國際大學校門入口。聯合報系資料照
國立暨南國際大學校門入口。聯合報系資料照

暨南大學資工系副教授陳依蓉去年因病離世，其父陳信雄將對愛女的思念，昇華為對學子的關懷，捐贈200萬元為資工系設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，照顧家境清寒學生。

原在國立暨南國際大學資訊工程系擔任副教授的陳依蓉，去年9月28日因病離世，資工系舉辦追思紀念會。

暨南大學今天發布新聞，陳依蓉的父親陳信雄和姊姊陳慧蓉，昨天捐贈新台幣200萬元，為資工系設立「陳依蓉老師紀念獎學金」，捐贈儀式由律師楊仲庭見證，暨大主任秘書古明哲代表校長武東星接下支票。

陳信雄說，女兒生前最掛念的就是學生，而教育是翻轉生命最重要的力量，設立獎學金是為了延續女兒遺志，將溫暖傳遞給她曾服務的學系，讓家境清寒卻奮發向上的學子，無後顧之憂的專注學業，勇敢追逐科技夢，這也是對女兒最好的紀念方式。

古明哲指出，陳信雄的義舉，讓大家見證最偉大的父愛；這不僅是對學子的實質幫助，更延續陳依蓉的生命價值，這份愛的種子，學校必將以最崇敬的心悉心灌溉，讓它在每名受助學子心中發芽、茁壯，不負所託。

獎學金

延伸閱讀

暨大環境優美面積大 3大促參案吸引民間投資

高雄旗津2外籍生自撞雙亡 兩人來台讀書不到一年

田馥甄周末埔里開唱 上虎頭山道路連封3天剩3方式可走

張嘉郡丁學忠爭取雲林增班 高鐵允諾短期增班7月常態化

相關新聞

逢甲發千字文說明 曝男大生原答應不出席畢典…最終反悔現身

台中逢甲大學機電系6日舉辦畢業典禮，因2名學生疑涉性平事件皆到場，引發家長不滿，畢典最終被迫取消。逢甲大學今發出千字聲明...

大葉今獲捐25萬助學弱勢 打卡熱點「愛心樹」二次冠名

大葉大學校園外有數棵小葉榕交纏長成愛心形狀，躍登打卡熱門景點，校方順勢自去年起舉辦愛心樹助學冠名活動，今年再獲捐款，彰化...

紀念暨大副教授陳依蓉 父捐200萬設清寒獎學金

暨南大學資工系副教授陳依蓉去年因病離世，其父陳信雄將對愛女的思念，昇華為對學子的關懷，捐贈200萬元為資工系設立「陳依蓉...

從茶園走向世界舞台 中華大學獲第一屆亞太責任展演獎

中華大學以USR計畫「馥活茶花 智慧創生」榮獲2025年「第一屆亞太責任展演獎（Asia Pacific Respons...

清大無主單車租借 T-Bike創新應用

清華大學駐警隊每年收集約2千輛無主單車，電機系大二生蘇勻郁帶領T-Bike團隊，跨領域整合多系學生打造「二手單車循環租借...

成大增設「歲時祭儀假」與「多元文化假」 落實文化平權與教育包容　

成功大學學生事務處為展現對多元文化與族群信仰的尊重，113學年度第二學期學生事務會議中通過《學生請假辦法》修訂案，增設「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。