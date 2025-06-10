逢甲發千字文說明 曝男大生原答應不出席畢典…最終反悔現身

台中逢甲大學機電系6日舉辦畢業典禮，因2名學生疑涉性平事件皆到場，引發家長不滿，畢典最終被迫取消。逢甲大學今發出千字聲明稿回應，指事前已輔導雙方避免出現在校內同一場域，男方雖表示願意配合，當天仍現身畢典；畢業典禮將延至6月20日補辦，並補助畢業生親友相關交通費。

逢甲大學表示，本事件起因之校園性別事件，目前仍處於調查階段，預計6月中旬完成調查報告，屆時將提送性平會議審議，並依決議處理後續事宜。

逢甲大學指出，依據「校園性別事件防治準則」第26條第1項第2款規定，學校在保障當事人受教權的前提下，尊重被害人之意願，減少當事人間互動機會，或命行為人迴避。但本案疑似行為人與被行為人皆為大四學生，課程均已結束，學校仍輔導疑似行為人避免與被行為人出現在校內同一場域，疑似行為人原表示願意配合，但最終仍現身6日學系畢業典禮現場。

校方表示，為維護性別事件調查的公正性與當事人隱私，根據校內通報流程，系上師長及相關同仁於典禮舉行前並未得知事件內容及當事人身分。典禮當日，經家長現場反映，校方立即啟動應變機制，由校安人員第一時間到場，除將雙方進行必要之隔離外，並向雙方提出「對角錯位就座」、「分流進場」等替代方案，但未能取得共識。

校方提到，為顧及當事學生隱私與權益，並維護典禮莊重與安全，經審慎評估後，決定當日畢業典禮暫緩舉行，並擇期補辦。網路上對於學校應變處理能力不當的指摘，學校虛心接受，並將據以改善，但為顧及性別事件調查的雙方權益，諸多現場狀況及當下各方反應，最終導致畢典暫緩舉辦的細部資訊，因涉及性別事件無法揭露，也請社會大眾理解。

逢甲大學指出，校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，機電系已於6月9日與學生代表開會討論，預計將於６月20日補辦典禮，同時為表達學校對此一突發事件導致畢業典禮中斷的遺憾，將提供畢業生親友交通費補助；針對特別自海外返台參與6月6日典禮的家長與同學，亦將主動聯繫協助機票費用補助。相關補助申請與補辦典禮的詳細資訊，將由學系統一對畢業生說明。後續將由學校與學系共同辦理，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

逢甲大學說，性平案自立案至於6月6日事件發生後，學校個案社工師持續主動關懷雙方當事人，提供情緒支持與諮商輔導等相關訊息，並密切關心其身心狀況，期間已進行多次面談、電話與電子郵件聯繫，皆有完整紀錄，並全程依據性平法規定辦理，未對外揭露任何關於本案相關資訊。

對於網路上諸多不實言論，如「男方家長曾捐贈電腦予學校」等，校方鄭重澄清純屬謠言，並保留法律追訴權，以維護校譽與事實真相。

校方強調，逢甲大學6月7日發布聲明，並未揭露任何當事人資訊，亦未提及雙方家長有任何爭執情形，內容僅客觀說明「經協調後雙方未能達成共識」。學校充分體會家長在關心與保護子女時的情緒反應，對於當時的激動與擔憂，校方給予最大的尊重與包容。鑑於案件尚在調查階段，學校一貫秉持保護學生隱私與性平案件保密原則，懇請社會大眾理性看待，避免揣測或片面報導，以免對當事人造成額外壓力與二度傷害。

校方也呼籲各界理解，事件發生當下，現場的學生與家長並不知悉本案涉及性別平等事件的相關細節。因對畢業典禮臨時取消感到失望與困惑，現場若出現部分較為激烈的言論，亦屬人之常情，完全可以理解。懇請社會大眾給予學生更多包容與體諒，勿對片段畫面或言詞作出過度解讀與責難，以免造成學生不必要的心理壓力。逢甲大學將依據相關法令，秉持公正與保密原則，持續處理本案，並呼籲社會大眾一同守護學生的尊嚴、安全與權益。

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